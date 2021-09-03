Россиянка Ищиулова стала серебряным призером Паралимпиады в плавании

Российская пловчихастала серебряным призером на Паралимпиаде в Токио.

Она преодолела дистанцию за 1.10,80 секунды.

Золото досталось Джессике Лонг из США (1.9,87), а замкнула тройку призеров представительница Колумбии Лаура Каролина Гонсалес Родригес (1.20,93).

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 33 золотыми, 28 серебряными и 42 бронзовыми медалями.

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