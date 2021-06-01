На ОИ в Токио прибыли первые спортсмены

Женская сборная Австралии по софтболу стала первой из групп зарубежных спортсменов, которые прибыли в Японию для участия в Олимпийских играх в Токио, информирует агентство Kyodo.

Самолет с командой приземлился в токийском международном аэропорту Нарита. Это первая группа олимпийских атлетов, которая приехала в Японию перед предстоящими соревнованиями.

Австралийские спортсменки и другие сотрудники команды в составе 30 человек прошли предварительную вакцинацию от коронавируса. Они проведут три дня в отеле, после чего с 5 июня приступят к тренировкам.

17 июля команда переедет в олимпийскую деревню. Первый матч пройдет 21 июля — Австралия сыграет с Японией.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.