Касаткина: Если Олимпиада в этом году состоится, то я очень хочу выступить

Российская теннисистказаявила о своем желании выступить на Олимпийских играх в Токио.

На данный момент 23-летняя Касаткина занимает 42-е место в рейтинге WTA. Ранее она одержала победу на турнире St. Petersburg Ladies Trophy категории WTA 500.

«Пока что по рейтингу я прохожу на Олимпиаду, и если она в этом году состоится, то я очень хочу выступить.

Но еще всё зависит от того, по какому рейтингу будут считать. Думаю, не будут брать рейтинг "замороженный", потому что это не очень честно», — сказала Касаткина ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Для того, чтобы отобраться на ОИ, теннисистки должны занимать определенную позицию в рейтинге WTA от 7 июня, а также входить в состав национальной сборной в 2019 или 2020 году.