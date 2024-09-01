Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвёртом круге US Open. Матч пройдёт 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мертенс

Элиза Мертенс вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США после того, как одержала победу в матче против американки Мэдисон Киз (6:7, 7:5, 6:4).

В этом матче бельгийская теннисистка выполнила 4 эйса, допустила 10 ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16.

В стартовых матчах US Open Мертенс выиграла у россиянки Вероники Кудерметовой (3:6, 6:4, 6:3) и астралийки Айлы Томлянович (6:3, 6:2).

Прогнозы и ставки на US Open

В рейтинге WTA Элиза Мертенс занимает 35 место.

Соболенко

Вторая ракетка планенты Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open. В рамках третьего круга Открытого чемпионата США беларуска переиграла российскую теннисистку Екатерину Александрову (2:6, 6:1, 6:2). На корте соперницы провели 1 час и 42 минуты игрового времени.

В матче третьего круга нью-йорксого «мейджора» Арина Соболенко 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14.

Арина Соболенко выдаёт победную серию из восьми матчей. Теннисистка из Беларуси в нынешнем розыгрыше турнира «Большого шлема» также добилась успеха в матчах против Лючии Бронцетти (6:3, 6:1), Присциллы Хон (6:3, 6:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.13, победу Мертенс букмекеры предлагают за 6.10.

Прогноз: Арина Соболенко должна без проблем проходить соперницу из Бельгии.

Рекомендуемая ставка: Победа Арины Соболенко с форой (-5.5) с коэффициентом 1.83.