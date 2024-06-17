Лейла Фернандес
Сара Соррибес-Тормо
Лейла Фернандес
Уровень игры Фернандес оставляет желать лучшего, но ниже определённой планки она не падает уже который год.
У Лейлы большинство проблем психоэмоционального характера, хотя и по тактике иногда бывают чудовищные провалы.
На кортах «Ролан Гаррос» она выступила более, чем достойно, проиграв в третьем раунде Жабер, хотя имела шансы на победу.
В поединке против Соррибес-Тормо именно канадка с мексиканским корнями будет выглядеть явной фавориткой на победу, поскольку испанка совсем плаха последние месяцы.
Сара Соррибес-Тормо
Грунтовый сезон этого календарного года уже позади, но серьезных достижений от Соррибес-Тормо мы так и не дождались.
На парижских кортах испанка так и вовсе не смогла пройти первый раунд соревнований, уступив отнюдь не самой сильной Бьянке Андрееску.
Уже после того провала был старт в хорватской Макаршке, где Сара не смогла обыграть болгарку Булгару.
После таких провальных выступлений на грунте, начать успешно травяной сезон будет неимоверно сложно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.38, победа Соррибес-Тормо — 3.08.
Прогноз: Фернандес одержит победу, контролируя ход матча от первого до последнего розыгрыша.
- 1.92Кецманович — Сонего: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.76Остапенко — Кочиаретто: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 1.86Бронцетти — Френх: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.85
Альтернативный прогноз: Фернандес максимально уверенно разберется с испанкой
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.11