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    Фернандес начнет турнир в Бирмингеме с победы?

    Фернандес — Соррибес-Тормо. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Бирмингеме 17 июня 2024 года

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    Лейла Фернандес
    Канадка Лейла Фернандес и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в первом круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 17 июня, начало — в 17:30 мск. Фернандес — Соррибес-Тормо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Бирмингем. Женщины 17 Июня 2024 года

    Лейла Фернандес

  • Канада
    •  Лейла Фернандес 17:30 Сара Соррибес-Тормо

    Сара Соррибес-Тормо

  • Испания
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    Лейла Фернандес

    Уровень игры Фернандес оставляет желать лучшего, но ниже определённой планки она не падает уже который год.

    У Лейлы большинство проблем психоэмоционального характера, хотя и по тактике иногда бывают чудовищные провалы.

    На кортах «Ролан Гаррос» она выступила более, чем достойно, проиграв в третьем раунде Жабер, хотя имела шансы на победу.

    В поединке против Соррибес-Тормо именно канадка с мексиканским корнями будет выглядеть явной фавориткой на победу, поскольку испанка совсем плаха последние месяцы.

    Сара Соррибес-Тормо

    Грунтовый сезон этого календарного года уже позади, но серьезных достижений от Соррибес-Тормо мы так и не дождались.

    Прогнозы на теннис

    На парижских кортах испанка так и вовсе не смогла пройти первый раунд соревнований, уступив отнюдь не самой сильной Бьянке Андрееску.

    Уже после того провала был старт в хорватской Макаршке, где Сара не смогла обыграть болгарку Булгару.

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    После таких провальных выступлений на грунте, начать успешно травяной сезон будет неимоверно сложно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.38, победа Соррибес-Тормо — 3.08.

    Прогноз: Фернандес одержит победу, контролируя ход матча от первого до последнего розыгрыша.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.85

    Альтернативный прогноз: Фернандес максимально уверенно разберется с испанкой

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.11

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    Фернандес — Соррибес-Тормо. Канадка Лейла Фернандес и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в первом круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 17 июня, начало — в 17:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Фернандес — Соррибес-Тормо с коэффициентом 1.85.
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