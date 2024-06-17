Канадка Лейла Фернандес и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в первом круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 17 июня, начало — в 17:30 мск. Фернандес — Соррибес-Тормо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Лейла Фернандес

Уровень игры Фернандес оставляет желать лучшего, но ниже определённой планки она не падает уже который год.

У Лейлы большинство проблем психоэмоционального характера, хотя и по тактике иногда бывают чудовищные провалы.

На кортах «Ролан Гаррос» она выступила более, чем достойно, проиграв в третьем раунде Жабер, хотя имела шансы на победу.

В поединке против Соррибес-Тормо именно канадка с мексиканским корнями будет выглядеть явной фавориткой на победу, поскольку испанка совсем плаха последние месяцы.

Сара Соррибес-Тормо

Грунтовый сезон этого календарного года уже позади, но серьезных достижений от Соррибес-Тормо мы так и не дождались.

Прогнозы на теннис

На парижских кортах испанка так и вовсе не смогла пройти первый раунд соревнований, уступив отнюдь не самой сильной Бьянке Андрееску.

Уже после того провала был старт в хорватской Макаршке, где Сара не смогла обыграть болгарку Булгару.

После таких провальных выступлений на грунте, начать успешно травяной сезон будет неимоверно сложно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.38, победа Соррибес-Тормо — 3.08.

Прогноз: Фернандес одержит победу, контролируя ход матча от первого до последнего розыгрыша.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.85

Альтернативный прогноз: Фернандес максимально уверенно разберется с испанкой

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.11