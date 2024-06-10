Австрийка Арина Родионова и россиянка Екатерина Александрова встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 17:00 мск. Родионова — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Арина Родионова

Последние несколько сезонов игра Родионовой совсем не впечатляет поклонников её тенниса, хотя она продолжает барражировать на грани первой и второй сотни рейтинга.

В последней игре против Томлянович австрийка даже не смогла начать второй сет, поскольку почувствовала серьезное недомогание и снялась с соревнования в Сурбитоне.

Такие проблемы со здоровьем вполне могут негативно сказаться и на предстоящем старте в Нидерландах.

Церемониться со своей соперницей Александрова не станет, поэтому вероятность её прохода во второй круг без борьбы очень даже велика.

Екатерина Александрова

Россиянка Александрова довольно уверенно провела вторую половину прошлого сезона, однако в этом у неё теннис пока что не клеится.

Прогнозы на теннис

За восемь последних поединков всего лишь одна победа, а в первом матче на кортах Парижа так и вовсе случилось поражение от Томовой, стоящей на 50 позиций ниже в рейтинге.

Грунтовый сезон Екатерине совсем не удался, однако есть надежда на травяные соревнования, которые будут продолжаться более месяца.

В первом круге против возрастной австрийки Родионовой россиянка не должна испытать никаких серьезных проблем с проходом в следующий раунд соревнований.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Родионовой — 4.52, победа Александровой — 1.21.

Прогноз: Александрова стартует с уверенной победы.

Ставка: Ф2 (-5) за 1.84.

Альтернативный прогноз: У Родионовой не будет никаких шансов на сопротивление

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.92.