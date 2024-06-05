Джабб
Пол на старте турнира преподнес сенсацию, обыграв Алекса Микельсена — 6:4, 2:6, 6:2.
Для 308-й ракетки мира это, безусловно, серьезное достижение. Все-таки в прошлом году его соперник дошел до финала на травяном турнире ATP 250 в Ньюпорте, играл на молодежном Итоговом турнире и закрепился в топ-100.
В отличие от соперника, Джабб отлично сыграл в решающем сете, особенно на приеме — реализовал три брейк-пойнта из пяти.
Джабб попал в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора 24-летний теннисист выиграл у австралийца Омара Ясики.
Кукушкин
Михаил в первом раунде одержал победу над Аруром Фери — 6:3, 6:2.
Опытный теннисист из Казахстана спокойно обыграл 21-летнего британца, который чересчур часто ошибался на своей подаче и при этом ничего не показал на приеме.
Ранее в этом году Кукукшин выиграл два «челленджера» на харде — в Манаме и Тенерифе.
Еще одним успехом стал выход в основную сетку «Ролан Гаррос». Правда, сразу после квалификации 36-летний теннисист проиграет венгру Фабиану Марожану.
В прошлом году Кукушкин вообще не играл на траве, зато в 2022-м ему удалось пройти квалификацию на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джабба в этом матче можно поставить за 2.02, победу Кукушкина букмекеры предлагают за 1.74.
Прогноз: как ни странно, это будет уже вторая встреча британца с представителем Казахстана. Два года назад Пол обыграл Михаила на старте турнире в Сербитоне — 6:4, 7:6.
- 1.92Макдональд — Мотидзуки: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.98Зверев — Де Минор: прогноз и ставкаЗавтра в 21:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Скорее всего, теннисисты снова проведут как минимум два напряженных сета. При этом не факт, что Кукушкин возьмет реванш.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.87.