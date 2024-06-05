Британец Пол Джабб сыграет против представителя Казахстана Михаила Кукушкина во втором круге «челленджера» в Сербитоне (Великобритания). Матч пройдет 5 июня, начало — в 17:30 мск. Джабб — Кукушкин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джабб

Пол на старте турнира преподнес сенсацию, обыграв Алекса Микельсена — 6:4, 2:6, 6:2.

Для 308-й ракетки мира это, безусловно, серьезное достижение. Все-таки в прошлом году его соперник дошел до финала на травяном турнире ATP 250 в Ньюпорте, играл на молодежном Итоговом турнире и закрепился в топ-100.

В отличие от соперника, Джабб отлично сыграл в решающем сете, особенно на приеме — реализовал три брейк-пойнта из пяти.

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Джабб попал в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора 24-летний теннисист выиграл у австралийца Омара Ясики.

Кукушкин

Михаил в первом раунде одержал победу над Аруром Фери — 6:3, 6:2.

Опытный теннисист из Казахстана спокойно обыграл 21-летнего британца, который чересчур часто ошибался на своей подаче и при этом ничего не показал на приеме.

Ранее в этом году Кукукшин выиграл два «челленджера» на харде — в Манаме и Тенерифе.

Еще одним успехом стал выход в основную сетку «Ролан Гаррос». Правда, сразу после квалификации 36-летний теннисист проиграет венгру Фабиану Марожану.

В прошлом году Кукушкин вообще не играл на траве, зато в 2022-м ему удалось пройти квалификацию на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джабба в этом матче можно поставить за 2.02, победу Кукушкина букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: как ни странно, это будет уже вторая встреча британца с представителем Казахстана. Два года назад Пол обыграл Михаила на старте турнире в Сербитоне — 6:4, 7:6.

Скорее всего, теннисисты снова проведут как минимум два напряженных сета. При этом не факт, что Кукушкин возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.87.