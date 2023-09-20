Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Кэролайн Доулхайд в третьем круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 21:30 мск. Доулхайд — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Доулхайд

Для Кэролайн выход в 1/8 финала на «тысячнике» на данный момент является главным достижением в этом году.

В первом круге Доулхайд одержала волевую победу над своей соотечественницей Пэйтон Стернс, дожав соперницу на решающем тай-брейке — 6:7, 7:6, 7:6. Игра продолжалась чуть больше трех часов.

С выносливостью у нее оказалось все в порядке, в следующем раунде 111-я ракетка мира провела на корте три сета против Саши Викери — 6:3, 4:6, 6:1.

Доулхайд второй раз в сезоне выиграла два матча на уровне основной сетки WTA. В начале марта она добралась до четвертьфинала в мексиканском Монтеррее.

Александрова

Екатерина попала в посев, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

И уже в первом матче у нее было максимально напряженное противостояние с Магдаленой Фрех.

Россиянка обыграла польскую теннисистку на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

Все прогнозы на теннис

В первой партии Александрова отыграла четыре сетбола при счете 4:5, а во второй еще два на тай-брейке.

Также интересно, что Екатерина здорово играла на подаче, на первой подаче она забрала 85 процентов очков.

Прогноз и ставка

На Доулхайд в этом матче можно поставить за 3.64, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.28.

На этот раз должно быть полегче, вряд ли американка сможет показать свой лучший теннис после двух непростых матчей. Кэролайн банально не хватит энергии на всю игру.

Ставка — победа Александровой в двух сетах за 1.82.