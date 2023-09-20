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    У Александровой снова будут проблемы?

    Доулхайд — Александрова. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Доулхайд — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Кэролайн Доулхайд в третьем круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 21:30 мск. Доулхайд — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гвадалахара. Женщины 20 Сентября 2023 года

    Доулхайд

    Для Кэролайн выход в 1/8 финала на «тысячнике» на данный момент является главным достижением в этом году.

    В первом круге Доулхайд одержала волевую победу над своей соотечественницей Пэйтон Стернс, дожав соперницу на решающем тай-брейке — 6:7, 7:6, 7:6. Игра продолжалась чуть больше трех часов.

    С выносливостью у нее оказалось все в порядке, в следующем раунде 111-я ракетка мира провела на корте три сета против Саши Викери — 6:3, 4:6, 6:1.

    Доулхайд второй раз в сезоне выиграла два матча на уровне основной сетки WTA. В начале марта она добралась до четвертьфинала в мексиканском Монтеррее.

    Александрова

    Екатерина попала в посев, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

    И уже в первом матче у нее было максимально напряженное противостояние с Магдаленой Фрех.

    Россиянка обыграла польскую теннисистку на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

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    В первой партии Александрова отыграла четыре сетбола при счете 4:5, а во второй еще два на тай-брейке.

    Также интересно, что Екатерина здорово играла на подаче, на первой подаче она забрала 85 процентов очков.

    Прогноз и ставка

    На Доулхайд в этом матче можно поставить за 3.64, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.28.

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    На этот раз должно быть полегче, вряд ли американка сможет показать свой лучший теннис после двух непростых матчей. Кэролайн банально не хватит энергии на всю игру.

    Ставка — победа Александровой в двух сетах за 1.82.

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    Доулхайд — Александрова: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на теннис. У Александровой снова будут проблемы?
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