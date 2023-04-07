Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 20:30 мск. Рууд — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер начал турнир с волевой победы над португальцем Жоау Соузой — 4:6, 6:2, 6:2.

Для первого в этом году матча на грунте норвежец сыграл очень даже неплохо, особенно это касается второго и третьего сета.

Но в целом Рууд, конечно же, ужасно проводит сезон. До сих пор ему ни разу не удавалось выиграть хотя бы два матча подряд.

И совсем недавно финалист US Open-2022 признал, что вряд ли сможет повторить результаты прошлого сезона. Как говорится, что-то пошло не так.

Баэс

Себастьян в первом круге одержал победу над Раду Алботом — 7:5, 7:6.

Во второй партии аргентинец трижды уступад с брейком, но в итоге дожал соперника на тай-брейке.

Во втором матче Баэс обыграл своего соотечественника Педро Качина — 6:4, 7:6.

И в этой игре Себа и его соперник тоже не лучшим образом действовали на подаче — победил тот, кто чуть лучше провел ключевые эпизоды.

Все прогнозы на теннис

Баэс проводит уже далеко не первый в этом сезоне турнир на грунте. Более того, еще в феврале он взял титул в Кордове. Кроме того, 22-летний теннисист дошел до четвертьфинала в Рио-де-Жанейро и до полуфинала в Сантьяго.

И еще один важный факт: Баэс — действующий чемпион турнира в Эшториле.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.48, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.65.

Пожалуй, к ставкам на исход в данном случае лучше не прикасаться. Каспер в последнее время совершенно не вызывает доверия. Из-за скомканной подготовки норвежец очень невыразительно проводит сезон, в котором от него ждали совершенно других результатов.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,0 за 1.93. Скорее всего, Касперу и Себе не хватит двух сетов.