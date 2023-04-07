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    Сможет ли Рууд обыграть Баэса?

    Рууд — Баэс. Прогноз (к. 1.93) и ставки на турнир в Эшториле 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Баэс
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 20:30 мск. Рууд — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 07 Апреля 2023 года
    Каспер Рууд
  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 20:30 Себастьян Баэс Себастьян Баэс
  • Аргентина
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    Рууд

    Каспер начал турнир с волевой победы над португальцем Жоау Соузой — 4:6, 6:2, 6:2.

    Для первого в этом году матча на грунте норвежец сыграл очень даже неплохо, особенно это касается второго и третьего сета.

    Но в целом Рууд, конечно же, ужасно проводит сезон. До сих пор ему ни разу не удавалось выиграть хотя бы два матча подряд.

    И совсем недавно финалист US Open-2022 признал, что вряд ли сможет повторить результаты прошлого сезона. Как говорится, что-то пошло не так.

    Баэс

    Себастьян в первом круге одержал победу над Раду Алботом — 7:5, 7:6.

    Во второй партии аргентинец трижды уступад с брейком, но в итоге дожал соперника на тай-брейке.

    Во втором матче Баэс обыграл своего соотечественника Педро Качина — 6:4, 7:6.

    И в этой игре Себа и его соперник тоже не лучшим образом действовали на подаче — победил тот, кто чуть лучше провел ключевые эпизоды.

    Все прогнозы на теннис

    Баэс проводит уже далеко не первый в этом сезоне турнир на грунте. Более того, еще в феврале он взял титул в Кордове. Кроме того, 22-летний теннисист дошел до четвертьфинала в Рио-де-Жанейро и до полуфинала в Сантьяго.

    И еще один важный факт: Баэс — действующий чемпион турнира в Эшториле.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.48, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.65.

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    Пожалуй, к ставкам на исход в данном случае лучше не прикасаться. Каспер в последнее время совершенно не вызывает доверия. Из-за скомканной подготовки норвежец очень невыразительно проводит сезон, в котором от него ждали совершенно других результатов.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,0 за 1.93. Скорее всего, Касперу и Себе не хватит двух сетов.

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    Рууд — Баэс: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд обыграть Баэса?
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