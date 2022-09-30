Американец Дженсон Бруксби сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 07:30 мск. Бруксби — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бруксби

Дженсон в первом раунде выиграл у Ву Тун Ли. Представителю Тайваня даже удалось взять один сет, но в решающей партии американец не отдал сопернику ни одного гейма.

Во втором матче у Бруксби был куда более серьезный соперник — Квон Сун Ву. Но здесь ему оказалось достаточно двух сетов — 6:3, 6:4. Как это часто бывает, многое решает настрой.

Бруксби восьмой раз в сезоне выиграл как минимум два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Норри

Норри попал в число сеяных и благодаря этому стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче британец легко выиграл у японца Кайти Утиды — 6:2, 6:2. Понятно, что эта игра больше напоминала тренировку для Кэмерона.

На прошлой неделе Норри провел один матч на Кубке Лейвера, в котором уступил американцу Тейлору Фрицу.

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В середине сентября Норри сыграл три матча на Кубке Дэвиса. Получилось так себе: после победы над Фрицем восьмая ракетка мира проиграл Ботику ван де Зандшульпу и Александру Бублику.

Прогноз и ставка

На Бруксби в этом матче можно поставить за 2.70, победу Норри букмекеры предлагают за 1.49.

Весной Кэмерон спокойно выиграл у Дженсона на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — 6:2, 6:4.

Скорее всего, по аналогичному сценарию пройдет и предстоящий матч. Главный аргумент в пользу британца — он играет гораздо сконцентрированнее американца.

Ставка — победа Норри в двух сетах за 2.17.