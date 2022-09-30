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    Бруксби возьмет реванш у Норри?

    Бруксби — Норри. Прогноз (к. 2.17) и ставки на турнир в Сеуле 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бруксби — Норри
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    Кэмерон Норри
    Американец Дженсон Бруксби сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 07:30 мск. Бруксби — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бруксби

    Дженсон в первом раунде выиграл у Ву Тун Ли. Представителю Тайваня даже удалось взять один сет, но в решающей партии американец не отдал сопернику ни одного гейма.

    Во втором матче у Бруксби был куда более серьезный соперник — Квон Сун Ву. Но здесь ему оказалось достаточно двух сетов — 6:3, 6:4. Как это часто бывает, многое решает настрой.

    Бруксби восьмой раз в сезоне выиграл как минимум два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Норри

    Норри попал в число сеяных и благодаря этому стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче британец легко выиграл у японца Кайти Утиды — 6:2, 6:2. Понятно, что эта игра больше напоминала тренировку для Кэмерона.

    На прошлой неделе Норри провел один матч на Кубке Лейвера, в котором уступил американцу Тейлору Фрицу.

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    В середине сентября Норри сыграл три матча на Кубке Дэвиса. Получилось так себе: после победы над Фрицем восьмая ракетка мира проиграл Ботику ван де Зандшульпу и Александру Бублику.

    Прогноз и ставка

    На Бруксби в этом матче можно поставить за 2.70, победу Норри букмекеры предлагают за 1.49.

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    Весной Кэмерон спокойно выиграл у Дженсона на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — 6:2, 6:4.

    Скорее всего, по аналогичному сценарию пройдет и предстоящий матч. Главный аргумент в пользу британца — он играет гораздо сконцентрированнее американца.

    Ставка — победа Норри в двух сетах за 2.17.

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    Бруксби — Норри: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на теннис. Бруксби возьмет реванш у Норри?
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