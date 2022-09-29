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    Сонего возьмет реванш у Руне?

    Сонего — Руне. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Софии 29 сентября 2022 года

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    Лоренцо Сонего
    Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против датчанина Хольгера Руне во втором круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 13:30 мск. Сонего — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сонего

    Предыдущая неделя стала для Сонего лучшей в текущем сезоне. Итальянец совершенно неожиданно выиграл турнир в Метце, взяв третий титул в карьере.

    В решающем матче Лоренцо одержал победу над Александром Бубликом. И если в первом сете действительно было сложно, то во втором теннисист из Казахстана начал откровенно пижонить, за что был моментально наказан.

    В Метце Сонего не отдал ни одного сета, несмотря на то, что у него не было ни одного соперника. Помимо Бублика, Лоренцо также выиграл у Аслана Карацева, Жиля Симона, Себастьяна Корды и Хуберта Хуркача.

    В Софии итальянский теннисист стартовал с уверенной победы над испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом.

    Руне

    Руне тем временем выиграл в первом круге на двух тай-брейках у Тима ван Рейтховена. Абсолютно равная игра, в которой датчанин чуть лучше провел концовку каждой партии.

    На прошлой неделе Хольгер прошел первый раунд в Метце, но уже в следующем матче уступил Бублику.

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    Интересно, что после Ролан Гаррос, где ему удалось добраться до четвертьфинала, Руне ни разу не проходил дальше второго раунда. И есть подозрение, что успех в Париже слегка вскружил голову 19-летнему теннисисту.

    Прогноз и ставка

    На Сонего в этом матче можно поставить за 1.69, победу Руне букмекеры предлагают за 2.17.

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    Год назад пути Лоренцо и Хольгера пересеклись во втором раунде турнира в Метце. И тогда победу одержал датчанин. По всей видимости, в том матче итальянец слегка недооценил соперника, о котором на тот момент было известно гораздо меньше, чем сейчас.

    В общем, теперь у Сонего точно не будет проблем с настроем. Ну и глядя на то, как лихо он тормознул неделю назад Хуркача и еще несколько серьезных оппонентов, нет сомнений, что в предстоящем матче ему удастся взять у Руне реванш за прошлогоднее поражение.

    Ставка — победа Сонего с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Сонего — Руне: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на теннис. Сонего возьмет реванш у Руне?
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