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    Попырину и Дакворту потребуется третий сет?

    Попырин — Дакворт. Прогноз (к. 2.38) и ставки на турнир в Сан-Диего 18 сентября 2022 года

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    Алексей Попырин
    Австралийцы Алексей Попырин и Джеймс Дакворт сыграют в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 20:00 мск. Попырин — Дакворт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Попырин

    Попырин в этом году слабо играет на уровне ATP. По сути, его главным успехом стал выход во второй круг Открытого чемпионата США.

    В Монреале и Цинциннати Алексей не смог пройти квалификацию. А в Вашингтоне австралиец пробился во второй раунд только благодаря тому, что его соперник по первому матчу не смог доиграть из-за травмы.

    Весной Попырин выиграл по одному матчу в Дубае и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. И это, по сути, всё, из позитивного больше нечего вспомнить.

    Дакворт

    Дакворт тем временем почти не играл в первой половине сезона из-за травмы. И после возвращения ему понадобилось какое-то время, чтобы одержать первую победу на уровне ATP.

    Это случилось только в середине июля на турнире в Ньюпорте. Здесь австралиец в итоге дошел до четвертьфинала.

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    Дальше была серия американских турниров на харде. Дакворт выиграл по одному матчу на US Open, в Атланте и Уинстон-Сейлеме.

    Кроме того, в первой половине сентября Дакворт дошел до финала во французском Кассисе.

    Прогноз и ставка

    На Попырина в этом матче можно поставить за 2.01, победу Дакворта букмекеры предлагают за 1.70.

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    Сложный матч, в котором наверняка будет и третий сет, и как минимум один тай-брейк. Это вполне реальный сценарий для противостояния между австралийцами.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

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    Попырин — Дакворт: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на теннис. Попырину и Дакворту потребуется третий сет?
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