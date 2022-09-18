Американец Маккензи Макдональд сыграет против швейцарца Хенри Лааксонена в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 20:00 мск. Лааксонен — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лааксонен

Лааксонен в конце августа пытался попасть в основную сетку US Open, но уже в первом раунде отбора проиграл португальцу Педру Соузе.

На «Мастерсе» в Цинциннати Хенри прошел квалификацию, но после этого сразу же уступил австралийцу Алексу Де Минауру, причем почти без борьбы.

На уровне ATP Лааксонен не выигрывал с конца мая, когда прошел раунд на Ролан Гаррос. После этого швейцарец выигрывал только на «челленджере» в Брауншвейге.

К слову, до Ролан Гаррос у Лааксонена тоже были сплошные поражения.

Макдональд

Макдональд тем временем тоже слабо выступил на Открытом чемпионате США.

Американец попал в основную сетку, но в итоге не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв Жоау Соузе.

В Цинциннати Маккензи разгромил грузина Николоза Басилашвили (6:0, 6:1), но после этого уступил Карлосу Алькарасу.

И в целом Макдональд неудачно провел серию турниров в Северной Америке. Если в Атланте он дошел хотя бы до второго раунда, то в Вашингтоне и Монреале он даже этого не смог сделать.

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В первой половине сезона Макдональд значительно лучше играл на харде. Например, в Дубае он дошел до четвертьфинала, а в Майами — до третьего раунда.

Прогноз и ставка

На Лааксонена в этом матче можно поставить за 3.15, победу Макдональда букмекеры предлагают за 1.30.

В прошлом сезоне Макдональд легко выиграл у Лааксонена на турнире в Нур-Султане. И предстоящий матч, скорее всего, тоже завершится победой американца.

Ставка — победа Макдональда в двух сетах за 1.87.