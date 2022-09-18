ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Грилиш ответил критикам. «Манчестер Сити» наказал «Вулверхэмптон» за грубость Роберт Левандовский и Гжегож КрыховякВ ожидании ЧМ-2022. Белые орлы Фрагмент матча «Зенит» выдал лучший старт в истории РПЛ и уходит чемпионом на перерыв после матча с «Динамо»
  • 21:44
    • «Тоттенхэм» забил шесть мячей «Лестеру», у Сона хет-трик
  • 20:59
    • «Зенит» уверенно обыграл «Динамо», которое играло в меньшинстве
  • 19:12
    • Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Эльче»
  • 18:30
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в «рурском дерби» с «Шальке»
  • 18:27
    • «Ростов» дома обыграл «Крылья Советов»
  • 18:01
    • Составы команд на матч 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит»
  • 20:42
    • Нагельсман о проигрыше «Баварии»: Мне предстоит много обдумать
    Все новости спорта

    Макдональд снова обыграет Лааксонена с разгромным счетом?

    Лааксонен — Макдональд. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Сан-Диего 18 сентября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Лааксонен — Макдональд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маккензи Макдональд
    Американец Маккензи Макдональд сыграет против швейцарца Хенри Лааксонена в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 20:00 мск. Лааксонен — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лааксонен

    Лааксонен в конце августа пытался попасть в основную сетку US Open, но уже в первом раунде отбора проиграл португальцу Педру Соузе.

    На «Мастерсе» в Цинциннати Хенри прошел квалификацию, но после этого сразу же уступил австралийцу Алексу Де Минауру, причем почти без борьбы.

    На уровне ATP Лааксонен не выигрывал с конца мая, когда прошел раунд на Ролан Гаррос. После этого швейцарец выигрывал только на «челленджере» в Брауншвейге.

    К слову, до Ролан Гаррос у Лааксонена тоже были сплошные поражения.

    Макдональд

    Макдональд тем временем тоже слабо выступил на Открытом чемпионате США.

    Американец попал в основную сетку, но в итоге не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв Жоау Соузе.

    В Цинциннати Маккензи разгромил грузина Николоза Басилашвили (6:0, 6:1), но после этого уступил Карлосу Алькарасу.

    И в целом Макдональд неудачно провел серию турниров в Северной Америке. Если в Атланте он дошел хотя бы до второго раунда, то в Вашингтоне и Монреале он даже этого не смог сделать.

    Все прогнозы на теннис

    В первой половине сезона Макдональд значительно лучше играл на харде. Например, в Дубае он дошел до четвертьфинала, а в Майами — до третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    На Лааксонена в этом матче можно поставить за 3.15, победу Макдональда букмекеры предлагают за 1.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне Макдональд легко выиграл у Лааксонена на турнире в Нур-Султане. И предстоящий матч, скорее всего, тоже завершится победой американца.

    Ставка — победа Макдональда в двух сетах за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лилль — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лэдд — МакМанн
  • Бокс
  • Завтра в 01:15
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сэндхаген — Ядонг
  • Бокс
  • Завтра в 04:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Альварес — Головкин
  • Бокс
  • Завтра в 06:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Уфа — Краснодар-2
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Линетт — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лааксонен — Макдональд: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на теннис. Макдональд снова обыграет Лааксонена с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры