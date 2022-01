Кирьос в начале января переболел ковидом, но, как и обещал, сделал все, чтобы сыграть на домашнем мэйджоре.

В первом матче Ник выиграл в трех сетах у Лиама Броади. Сильно хвалить австралийца нет смысла, изначально было ясно, что такого соперника он обыграет, а тем более дома.

Игра, конечно же, превратилась в шоу. Кирьос делал все, чтобы зрители на трибунах не скучали. Главный шоумен тура, вне всяких сомнений.

Nick Kyrgios is putting on a show for the Australian Open crowd 🤩🇦🇺

Have you ever seen a tweener underarm serve before? 😱#AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/Zk96poDHRw