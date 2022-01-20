Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Ника Кирьоса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Кириьос — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кирьос

Кирьос в начале января переболел ковидом, но, как и обещал, сделал все, чтобы сыграть на домашнем мэйджоре.

В первом матче Ник выиграл в трех сетах у Лиама Броади. Сильно хвалить австралийца нет смысла, изначально было ясно, что такого соперника он обыграет, а тем более дома.

Игра, конечно же, превратилась в шоу. Кирьос делал все, чтобы зрители на трибунах не скучали. Главный шоумен тура, вне всяких сомнений.

Nick Kyrgios is putting on a show for the Australian Open crowd 🤩🇦🇺

Have you ever seen a tweener underarm serve before? 😱#AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/Zk96poDHRw — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 18, 2022

Ник, как обычно, не стеснялся подавать с руки между ног, а сразу после победы сделал глоток пива, которое ему протянул болельщик.

Кирьос, который последние пару лет почти не играл, не так давно признался, что точно пропустит всю грунтовую часть сезона, и вообще, не исключено, что скоро завершит карьеру. В принципе, вряд ли кого-то эти слова удивили.

Медведев

Медведеву, в отличие от Кирьоса, пока рано веселиться. Россиянин уже в первом матче был максимально сконцентрирован, хотя его соперником был всего лишь Хенри Лааксонен.

Даниил, как и ожидалось, выиграл в трех сетах. Но, например, третья партия получилась непростой, швейцарец дрогнул только на тай-брейке. Но в целом для первой игры — неплохо.

Все прогнозы на Australian Open

Перед Australian Open Медведев провел четыре матча на Кубке ATP. После неожиданного поражения от Уго Умбера вторая ракетка мира выиграл у Алекса Де Минаура, Маттео Берреттини и Феликса Оже-Альяссима.

Прогноз и ставка

На Кирьоса в этом матче можно поставить за 6.85, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.17.

Возможно, у кого-то есть определенные иллюзии по поводу шансов Кирьоса в этом матче. Все-таки Ник выдал настоящее шоу в первом круге. А еще он ранее ни разу не проигрывал Медведеву. Австралиец дважды обыграл Даниила в 2019 году. Это был последний сезон, когда Кирьос переживал о результатах и рейтинге.

Ставка — победа Медведева в трех сетах за 2.01. Без шансов для Кирьоса , у которого после этого матча начнется очередной отпуск.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кирьоса меньше 15,5 за 1.87.

В прошлом году Кирьос кое-как обыграл на Уимблдоне Уго Умбера и Джанлуку Маджера, после чего провел ряд неудачных матчей. А все из-за то, что его соперниками были Кэмерон Норри, Рейлли Опелка, Роберто Баутиста-Агут и Стефанос Циципас. Ник проиграл даже Маккензи Макдональду.