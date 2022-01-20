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    Сможет ли Медведев разгромить Кирьоса?

    Кириьос — Медведев. Прогноз (к. 2.01) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кириьос — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Ника Кирьоса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Кириьос — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 20 Января 2022 года
    Ник Кирьос (Австралия)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Ник Кирьос (Австралия) 11:00 Даниил Медведев (Россия) Даниил Медведев (Россия)
  • Australian Open. Мужчины
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    Кирьос

    Кирьос в начале января переболел ковидом, но, как и обещал, сделал все, чтобы сыграть на домашнем мэйджоре.

    В первом матче Ник выиграл в трех сетах у Лиама Броади. Сильно хвалить австралийца нет смысла, изначально было ясно, что такого соперника он обыграет, а тем более дома.

    Игра, конечно же, превратилась в шоу. Кирьос делал все, чтобы зрители на трибунах не скучали. Главный шоумен тура, вне всяких сомнений.

    Ник, как обычно, не стеснялся подавать с руки между ног, а сразу после победы сделал глоток пива, которое ему протянул болельщик.

    Кирьос, который последние пару лет почти не играл, не так давно признался, что точно пропустит всю грунтовую часть сезона, и вообще, не исключено, что скоро завершит карьеру. В принципе, вряд ли кого-то эти слова удивили.

    Медведев

    Медведеву, в отличие от Кирьоса, пока рано веселиться. Россиянин уже в первом матче был максимально сконцентрирован, хотя его соперником был всего лишь Хенри Лааксонен.

    Даниил, как и ожидалось, выиграл в трех сетах. Но, например, третья партия получилась непростой, швейцарец дрогнул только на тай-брейке. Но в целом для первой игры — неплохо.

    Все прогнозы на Australian Open

    Перед Australian Open Медведев провел четыре матча на Кубке ATP. После неожиданного поражения от Уго Умбера вторая ракетка мира выиграл у Алекса Де Минаура, Маттео Берреттини и Феликса Оже-Альяссима.

    Прогноз и ставка

    На Кирьоса в этом матче можно поставить за 6.85, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.17.

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    Возможно, у кого-то есть определенные иллюзии по поводу шансов Кирьоса в этом матче. Все-таки Ник выдал настоящее шоу в первом круге. А еще он ранее ни разу не проигрывал Медведеву. Австралиец дважды обыграл Даниила в 2019 году. Это был последний сезон, когда Кирьос переживал о результатах и рейтинге.

    Ставка — победа Медведева в трех сетах за 2.01. Без шансов для Кирьоса, у которого после этого матча начнется очередной отпуск.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кирьоса меньше 15,5 за 1.87.

    В прошлом году Кирьос кое-как обыграл на Уимблдоне Уго Умбера и Джанлуку Маджера, после чего провел ряд неудачных матчей. А все из-за то, что его соперниками были Кэмерон Норри, Рейлли Опелка, Роберто Баутиста-Агут и Стефанос Циципас. Ник проиграл даже Маккензи Макдональду.

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    Кириьос — Медведев: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев разгромить Кирьоса?
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