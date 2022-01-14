Крейчикова
Крейчикова планировала открыть новый сезон в самом начале января в Аделаиде, но в итоге снялась с этого турнира по какой-то причине.
В Сиднее четвертая ракетка мира начала с победы над румынкой Жаклин Кристиан. Какие-то ошибки, конечно, были, но в целом матч получился простым для Барборы.
А в четвертьфинале Крейчикова разгромила француженку Каролин Гарсию, отдав ей лишь два гейма. Чешка очень мощно играл как на первой, так и на второй подаче, а также без особого труда забирала геймы на приеме.
В прошлом году Крейчикова выиграла «Ролан Гаррос» и два турнире WTA, а также выступила на Итоговом турнире, где, правда, из-за травмы не одержала ни одной победы.
Контавейт
Контавейт тоже начала сезон только на этой неделе. Но уже по первым матчам стало понятно, что она находится в отличной форме.
В отличие от Барборы, Анетт стартовала с первого круга. Контавейт, тоже ставшая открытием прошлого сезона, обыграла китаянку Чжан Шуай, Елену Габриэлу Рузе и Онс Жабер.
В четвертьфинале Контавейт пришлось провести на корте только один сет. Жабер не смогла продолжить матч из-за травмы спины.
Прогноз и ставка
На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.35, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.65.
В ноябре Анетт обыграла Барбору на Итоговом турнире, но важно не забывать, что чешская теннисистка тогда так и не успела полностью восстановиться после травмы. Сейчас Крейчикову ничего не беспокоит.
Ставка — победа Крейчиковой за 2.35.
В оптимальной форме Крейчиковой вполне по силам взять реванш у Контавейт.