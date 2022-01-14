Эстонка Анетт Контавейт сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в полуфинале турнира в Сиднее. Матч пройдет 14 января, начало — в 05:30 мск. Крейчикова — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Крейчикова планировала открыть новый сезон в самом начале января в Аделаиде, но в итоге снялась с этого турнира по какой-то причине.

В Сиднее четвертая ракетка мира начала с победы над румынкой Жаклин Кристиан. Какие-то ошибки, конечно, были, но в целом матч получился простым для Барборы.

А в четвертьфинале Крейчикова разгромила француженку Каролин Гарсию, отдав ей лишь два гейма. Чешка очень мощно играл как на первой, так и на второй подаче, а также без особого труда забирала геймы на приеме.

В прошлом году Крейчикова выиграла «Ролан Гаррос» и два турнире WTA, а также выступила на Итоговом турнире, где, правда, из-за травмы не одержала ни одной победы.

Контавейт

Контавейт тоже начала сезон только на этой неделе. Но уже по первым матчам стало понятно, что она находится в отличной форме.

В отличие от Барборы, Анетт стартовала с первого круга. Контавейт, тоже ставшая открытием прошлого сезона, обыграла китаянку Чжан Шуай, Елену Габриэлу Рузе и Онс Жабер.

Все прогнозы на теннис

В четвертьфинале Контавейт пришлось провести на корте только один сет. Жабер не смогла продолжить матч из-за травмы спины.

Прогноз и ставка

На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.35, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.65.

В ноябре Анетт обыграла Барбору на Итоговом турнире, но важно не забывать, что чешская теннисистка тогда так и не успела полностью восстановиться после травмы. Сейчас Крейчикову ничего не беспокоит.

Ставка — победа Крейчиковой за 2.35.

В оптимальной форме Крейчиковой вполне по силам взять реванш у Контавейт.