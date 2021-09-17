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    Самсонова снова выиграет у Бенчич?

    Бенчич — Самсонова. Прогноз (к. 4.00) и ставки на турнир в Люксембурге 17 сентября 2021 года

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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в четвертьфинале турнира в Люксембурге. Матч пройдет 17 августа, начало — в 12:00 мск. Бенчич — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бенчич

    Бенчич решила не делать паузу после Открытого чемпионата США и сразу же отправилась на турнир в Люксембурге. Хотя в Нью-Йорке швейцарка дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Эмме Радукану.

    В Люксембурге Белинда стартовала сразу со второго раунда. Олимпийская чемпионка одержала уверенную победу над Зариной Дияс из Казахстана.

    В последнее время Бенчич очень удачно выступает на харде. В конце июля она выиграла олимпийский турнир в Токио, а вскоре после этого добралась до четвертьфинала в Цинциннати. На US Open 24-летняя теннисистка в четвертом круге обыграла Игу Швентек.

    Самсонова

    Тем временем Самсонова преодолела как минимум один раунд на четвертом турнире кряду. И для это весь неплохое достижение.

    В Люксембурге российская теннисистка начала с уверенной победы над японкой Мисаки Дои — 6:2, 6:3.

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    После этого у Людмилы был невероятно сложный матч против француженки Осеан Доден. В обоих сетах она дожала соперницу на тай-брейке.

    В обновленном рейтинге WTA Самсонова занимает 48-е место.

    Прогноз и ставка

    На Бенчич в этом матче можно поставить за 1.52, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.55.

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    Ранее в этом сезоне Людмила обыграла Белинду в финале турнира в Берлине. Тогда россиянка шокировала своим выступлением весь теннисный мир.

    Но очевидно, что на харде Самсоновой будет в разы сложнее играть против Бенчич.

    Ставка — победа Бенчич со счетом 2-1 по сетам за 4.00. Самсонова создаст интригу, но, скорее всего, проиграет.

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    Бенчич — Самсонова: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на теннис. Самсонова снова выиграет у Бенчич?
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