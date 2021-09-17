Бенчич
Бенчич решила не делать паузу после Открытого чемпионата США и сразу же отправилась на турнир в Люксембурге. Хотя в Нью-Йорке швейцарка дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Эмме Радукану.
В Люксембурге Белинда стартовала сразу со второго раунда. Олимпийская чемпионка одержала уверенную победу над Зариной Дияс из Казахстана.
В последнее время Бенчич очень удачно выступает на харде. В конце июля она выиграла олимпийский турнир в Токио, а вскоре после этого добралась до четвертьфинала в Цинциннати. На US Open 24-летняя теннисистка в четвертом круге обыграла Игу Швентек.
Самсонова
Тем временем Самсонова преодолела как минимум один раунд на четвертом турнире кряду. И для это весь неплохое достижение.
В Люксембурге российская теннисистка начала с уверенной победы над японкой Мисаки Дои — 6:2, 6:3.
После этого у Людмилы был невероятно сложный матч против француженки Осеан Доден. В обоих сетах она дожала соперницу на тай-брейке.
В обновленном рейтинге WTA Самсонова занимает 48-е место.
Прогноз и ставка
На Бенчич в этом матче можно поставить за 1.52, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.55.
Ранее в этом сезоне Людмила обыграла Белинду в финале турнира в Берлине. Тогда россиянка шокировала своим выступлением весь теннисный мир.
Но очевидно, что на харде Самсоновой будет в разы сложнее играть против Бенчич.
Ставка — победа Бенчич со счетом 2-1 по сетам за 4.00. Самсонова создаст интригу, но, скорее всего, проиграет.