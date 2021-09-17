Россиянка Людмила Самсонова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в четвертьфинале турнира в Люксембурге. Матч пройдет 17 августа, начало — в 12:00 мск. Бенчич — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бенчич

Бенчич решила не делать паузу после Открытого чемпионата США и сразу же отправилась на турнир в Люксембурге. Хотя в Нью-Йорке швейцарка дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Эмме Радукану.

В Люксембурге Белинда стартовала сразу со второго раунда. Олимпийская чемпионка одержала уверенную победу над Зариной Дияс из Казахстана.

В последнее время Бенчич очень удачно выступает на харде. В конце июля она выиграла олимпийский турнир в Токио, а вскоре после этого добралась до четвертьфинала в Цинциннати. На US Open 24-летняя теннисистка в четвертом круге обыграла Игу Швентек.

Самсонова

Тем временем Самсонова преодолела как минимум один раунд на четвертом турнире кряду. И для это весь неплохое достижение.

В Люксембурге российская теннисистка начала с уверенной победы над японкой Мисаки Дои — 6:2, 6:3.

Все прогнозы на теннис

После этого у Людмилы был невероятно сложный матч против француженки Осеан Доден. В обоих сетах она дожала соперницу на тай-брейке.

В обновленном рейтинге WTA Самсонова занимает 48-е место.

Прогноз и ставка

На Бенчич в этом матче можно поставить за 1.52, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.55.

Ранее в этом сезоне Людмила обыграла Белинду в финале турнира в Берлине. Тогда россиянка шокировала своим выступлением весь теннисный мир.

Но очевидно, что на харде Самсоновой будет в разы сложнее играть против Бенчич.

Ставка — победа Бенчич со счетом 2-1 по сетам за 4.00. Самсонова создаст интригу, но, скорее всего, проиграет.