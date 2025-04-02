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    «Адмирал» выстрелит еще одной сенсацией?

    Адмирал — Трактор: прогноз ставки на Кубок Гагарина, 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Трактор»
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    «Адмирал» ведет в серии 2:0
    В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Фетисов-Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 02 Апреля 2025 года

    Адмирал

  • КХЛ. Кубок Гагарина
    •  Адмирал 12:30 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    «Адмирал»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Адмирал» закончил на 8-м месте в таблице Восточной конференции. С 69 очками на счету, команда уступила 7-ю строчку «Сибири» по дополнительным показателям и на 2 пункта обошла «Нефтехимик».

    Последние матчи: После пяти поражений на финише регулярки «Адмирал» выдал совершенно иной матч в рамках плей-офф на территории «Трактора», где добился победы, продемонстрировав отличную реализацию — 5:4.

    Адмирал — Трактор: коэффициенты букмекеров

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    В определенный момент команда Леонида Тамбиева была близка к успеху во второй встрече в Челябинске, но потерпела неудачу в овертайме — 1:2 ОТ. Еще один неуступчивый матч прошел на «Фетисов-Арене», где «Адмирал» оформил яркую победу — 4:3 ОТ.

    Не сыграют: Леонид Метальников, Артем Николаев.

    Состояние команды: По итогам 3-х матчей серии «Адмирал» развеял сомнения, связанные с уровнем его конкурентоспособности на фоне не самой выдающейся регулярки.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Но на противостояние с «Трактором» команда Леонида Тамбиева настроилась ментально и прибавила не только в агрессии, но и в самоотдаче, показав готовность терпеть ради результата.

    С точки зрения игрового содержания «Адмирал» старается минимизировать число ошибок в своей зоне и как можно эффективнее распоряжаться моментами у ворот челябинцев.

    «Трактор»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона челябинцы заработали 96 очков, с которыми расположились на 1-м месте в таблице Восточной конференции. От своих конкурентов команда ушла в отрыв минимум на 3 пункта.

    Последние матчи: После череды уверенных побед в заключительных матчах регулярки «Трактор» был нацелен на успешный старт в рамках Кубка Гагарина. Однако дебютная встреча обернулась для лидера Востока неудачей в крайне сложных условиях борьбы — 4:5.

    Вторая встреча в Челябинске уступила первой в плане результативности, но была такой же насыщенной в контексте развязки, обеспечив хозяевам победу — 2:1 ОТ. Накануне упорное противостояние во Владивостоке завершилось очередным поражением команды Бенуа Гру — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Егор Попов.

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    • Состояние команды: Для «Трактора» стартовая серия складывается вовсе не так, как команда рассчитывала ввиду своего статуса железного фаворита пары и неоднозначной формы «Адмирала».

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    В понимании атакующей остроты коллектив Бенуа Гру по-прежнему смотрится убедительно, регулярного генерирует моменты и демонстрирует хороший уровень агрессии в чужой зоне.

    Однако в отдельных случаях от «Трактора» банально отворачивается удача — в минувшей игре челябинцы трижды попали в каркас ворот — а в некоторых ситуациях атакующее рвение лидера Востока сводится к нулю на фоне хорошей организованности соперника.

    Статистика для ставок

    • В 3-х матчах с участием «Адмирала» из 4-х последних был пробит тотал больше 5.5

    • В 3-х последних домашних матчах «Адмирал» забивал не менее 3 голов

    • Минимум 3 шайбы забрасывал «Трактор» в 4-х выездных матчах из последних 5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.86, ничья — в 4.40, а победа «Трактора» — в 1.82.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 4.5 — за 1.67.

    Прогноз: На домашнем льду, где по умолчанию коллективу Леонида Тамбиева играется комфортнее, «Адмирал» будет всеми силами цепляться за результат по аналогии с предыдущими матчами в рамках этой серии.

    Ставка: «Адмирал» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: После изнурительной третьей встречи дальневосточники постараются врубить прагматизм и сыграть более надежно в своей зоне.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.

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