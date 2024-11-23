В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» примет «Салават Юлаев». Игра состоится на «Нефтехим Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы сумели закрепиться на 7-м месте в таблице Восточной конференции. С 28 очками на счету, «волки» опережают 8-ю «Ладу» на 3 балла.

Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Нефтехимик» потерпел 10 поражений в 11 матчах, после чего сумел заработать 3 очка в двух встречах с «Барысом» — 4:1, 1:2 ОТ.

За матчами с казахстанцами последовало поражение от «Авангарда» — 2:3 ОТ и сенсационная победа над «Автомобилистом» — 3:1. В последней игре команда Олега Леонтьева уступила «Ак Барсу» — 0:2.

Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев.

Состояние команды: К этому моменту можно сказать, что «Нефтехимик» проводит противоречивый сезон: команда сражается за плей-офф, но результаты демонстрирует ниже средних.

Прогнозы и ставки на КХЛ

За счет боевого отрезка на старте «Нефтехимик» сумел прописаться в компании кубковой восьмерки, но затем коллектив Олега Леонтьева скосили затяжные периоды неудач и постепенная утрата позиций.

В текущей форме «Нефтехимик» не может демонстрировать предметную игру на дистанции, выдерживая тем самым конкуренцию, а его атакующий потенциал явно ослаб и нуждается в улучшениях.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей уфимцам удалось продвинуться и закрепиться на 3-м месте в таблице Востока. Имея в активе 36 очков, команда обошла «Ак Барс» на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: Ни в одном матче в ноябре «Салават Юлаев» не проиграл в основное время. Неделями ранее зеленые подряд разобрались с «Торпедо» — 3:2 ОТ, «Ладой» — 3:1 и «Барысом» — 4:1.

За яркой победой над казахстанцами последовало боевое поражение от «Металлурга» Мг — 2:3 ОТ. В последнем матче команда Виктора Козлова вырвала непростую победу у «Лады» — 2:1 Б.

Не сыграют: Глеб Кузьмин.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» претендует на место в когорте лидеров Востока и надеется на более продолжительную плей-офф кампанию, чем годами ранее.

С точки зрения игровых результатов у команды Виктора Козлова дела складываются неплохо: совсем без осечек не обходится, но подавляющее большинство матчей уфимцы проводят удачно.

Одним из сильных качеств «Салавата Юлаева» на текущий момент является оборона, которая стала надежным инструментом на дистанции: сейчас зеленые крайне редко пропускают больше 2 голов за матч.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» проиграл в четырех домашних встречах из последних пяти

Всего в одном матче из восьми последних на своей территории «Нефтехимик» забивал больше 2 голов

В трех последних очных матчах в Нижнекамске победа досталась «Нефтехимику»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.18, ничья — в 3.90, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.02.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: На протяжении длительного отрезка «Нефтехимик» находится в кризисе, выбраться из которого никак не удается. «Салават Юлаев» в то же время набрал неплохую форму, ввиду чего на катке нижнекамской арены инициатива достанется ему.

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.02.

Прогноз: «Нефтехимик» сейчас плох не только в контексте количества набираемых очков, но и с точки зрения содержательной игры, которая негативно отпечатывается на показателях результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 2 за 1.96.