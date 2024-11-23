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    «Салават Юлаев» преуспеет на территории «Нефтехимика»

    «Нефтехимик» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
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    Егор Сучков
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» примет «Салават Юлаев». Игра состоится на «Нефтехим Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Ноября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы сумели закрепиться на 7-м месте в таблице Восточной конференции. С 28 очками на счету, «волки» опережают 8-ю «Ладу» на 3 балла.

    Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Нефтехимик» потерпел 10 поражений в 11 матчах, после чего сумел заработать 3 очка в двух встречах с «Барысом» — 4:1, 1:2 ОТ.

    Нефтехимик — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    За матчами с казахстанцами последовало поражение от «Авангарда» — 2:3 ОТ и сенсационная победа над «Автомобилистом» — 3:1. В последней игре команда Олега Леонтьева уступила «Ак Барсу» — 0:2.

    Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев.

    Состояние команды: К этому моменту можно сказать, что «Нефтехимик» проводит противоречивый сезон: команда сражается за плей-офф, но результаты демонстрирует ниже средних.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    За счет боевого отрезка на старте «Нефтехимик» сумел прописаться в компании кубковой восьмерки, но затем коллектив Олега Леонтьева скосили затяжные периоды неудач и постепенная утрата позиций.

    В текущей форме «Нефтехимик» не может демонстрировать предметную игру на дистанции, выдерживая тем самым конкуренцию, а его атакующий потенциал явно ослаб и нуждается в улучшениях.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей уфимцам удалось продвинуться и закрепиться на 3-м месте в таблице Востока. Имея в активе 36 очков, команда обошла «Ак Барс» на 1 турнирный пункт.

    Последние матчи: Ни в одном матче в ноябре «Салават Юлаев» не проиграл в основное время. Неделями ранее зеленые подряд разобрались с «Торпедо» — 3:2 ОТ, «Ладой» — 3:1 и «Барысом» — 4:1.

    За яркой победой над казахстанцами последовало боевое поражение от «Металлурга» Мг — 2:3 ОТ. В последнем матче команда Виктора Козлова вырвала непростую победу у «Лады» — 2:1 Б.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

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    • Состояние команды: В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» претендует на место в когорте лидеров Востока и надеется на более продолжительную плей-офф кампанию, чем годами ранее.

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    С точки зрения игровых результатов у команды Виктора Козлова дела складываются неплохо: совсем без осечек не обходится, но подавляющее большинство матчей уфимцы проводят удачно.

    Одним из сильных качеств «Салавата Юлаева» на текущий момент является оборона, которая стала надежным инструментом на дистанции: сейчас зеленые крайне редко пропускают больше 2 голов за матч.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» проиграл в четырех домашних встречах из последних пяти

    • Всего в одном матче из восьми последних на своей территории «Нефтехимик» забивал больше 2 голов

    • В трех последних очных матчах в Нижнекамске победа досталась «Нефтехимику»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.18, ничья — в 3.90, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.02.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: На протяжении длительного отрезка «Нефтехимик» находится в кризисе, выбраться из которого никак не удается. «Салават Юлаев» в то же время набрал неплохую форму, ввиду чего на катке нижнекамской арены инициатива достанется ему.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.02.

    Прогноз: «Нефтехимик» сейчас плох не только в контексте количества набираемых очков, но и с точки зрения содержательной игры, которая негативно отпечатывается на показателях результативности.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 2 за 1.96.

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    «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» преуспеет на территории «Нефтехимика»
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