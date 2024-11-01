В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Востока с 26-ю очками в активе после 20-и сыгранных матчей. «Автомобилист» отстает от 1-й позиции на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошлой встрече екатеринбургская команда обыграла «Трактор» со счетом 5:4, а до этого «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» (3:2).

За последние 5 матчей команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Автомобилист» также уступил московскому «Динамо» (1:2) и СКА (2:5), а обыграл «Витязь» (3:1).

Не сыграют: Анатолий Голышев и Данил Романцев (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Автомобилист» играет стабильно в нынешнем сезоне, борясь за 1-е место в конференции. Против середняков команда выступает очень уверенно и регулярно побеждает.

В последнем матче «Автомобилист» победил лидера Востока «Трактор», показав отличную игру. Команда упустила свое преимущество, но атака екатеринбуржцев все-таки оказалась сильнее.

Как правило, «Автомобилист» старается играть, прежде всего, четко в обороне. Команда не летит всеми силами в атаку, если ведет в счете. Обыграть «Автомобилист» можно, но необходимо заставить их выходить из обороны, а затем ловить подопечных Николая Заварухина на контратаках.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Волки» занимают 6-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе после 22-х сыгранных матчей. «Нефтехимик» опережает 9-ю строчку лишь на 2 балла.

Последние матчи: В прошлой встрече команда всухую проиграла «Ладе» (0:3). Матчем ранее «Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» (2:3), а до этого смог обыграть «Сочи» (2:1).

В последних 8-и встречах у команды только 1 победа. За этот период «Нефтехимик» также уступил «Торпедо» со счетом 1:3, минскому «Динамо» (1:4) и СКА (2:3 ОТ).

Не сыграют: Жан-Себастьен Ди, Александр Дергачев, Владимир Брюквин и Роман Абросимов (у всех — травмы).

Состояние команды: Сейчас у «Нефтехимика» продолжается довольно серьезный спад, который может подкосить команду. «Волки» уже потеряли уверенность в своих силах.

Главная причина поражений «Нефтехимика» — большой список травмированных игроков, которых очень тяжело заменить. К слову, капитан команды Александр Дергачев выбыл на долгий срок.

Из-за этого «Нефтехимик» вынужден играть от обороны, стараясь не ошибиться. За последние 3 матча у «волков» только 3 заброшенные шайбы, что-то необходимо менять.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» проиграл 7 матчей из последних 8-и

В последних 4-х встречах «Автомобилист» трижды победил

«Автомобилист» дважды побеждал «Нефтехимик» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.79, ничья — в 4.10, а победа «Нефтехимика» — в 3.60.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.18 и 1.68 соответственно.

Прогноз: Нет сомнений, что матч получится напряженным. Можно предположить, что команды не смогут забросить много шайб.

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.28.

Прогноз: В 1-м периоде «Нефтехимик» сразу попытается забросить хотя бы одну шайбу.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 0.5 больше в 1-м периоде за 1.91.