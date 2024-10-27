В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет 27 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: После 16-и сыгранных матчей команда занимает 5-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе. «Ак Барс» отстает от 3-ки лидеров конференции лишь на 1 балл.

Последние матчи: В прошлом поединке команда всухую обыграла «Адмирал» со счетом 2:0. Матчем ранее «Ак Барс» разгромил «Металлург Мг» (5:0), а до этого проиграл «Спартаку» (0:3).

В последних 5-и матчах у казанцев только 1 победа. До «Спартака» команда крупно проиграла «Сибири» (3:6) и «Амуру» со счетом 1:2.

Не сыграет: Николас Петан (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последнее время «Ак Барс» довольно серьезно подсел, теряя важные очки. У команды стало меньше креатива в атаке из-за травмы ключевого центрфорварда Николаса Петана.

Пока что нападающий Александр Барабанов оправдывает ожидания в «Ак Барсе». Форвард набрал 14 (5+9) очков в 15-и матчах. В последней встрече против «Адмирала» (2:0) Барабанов отметился голевой передачей.

Команде необходимо заново находить свою игру, чтобы бороться за первые места на Востоке, но пока что у «Ак Барса» есть проблемы в атаке, но в обороне у казанцев — порядок.

«Адмирал»

Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 19-ю очками в активе после 18-и матчей. «Адмирал» опережает 9-ю строчку на 2 балла.

Последние матчи: Команда проиграла 1-й матч против «Ак Барса» на чужой площадке со счетом 0:2, а до этого «Адмирал» победил «Спартак» (4:3 ОТ). Матчем ранее команда одолела «Ладу» (5:3).

В последних 5-и встречах «Адмирал» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команде удалось забросить 15 шайб при 20-и пропущенных. К слову, в одной из встреч «Адмирал» проиграл «Ладе» со счетом 1:6.

Не сыграет: Степан Старков (травма).

Состояние команды: Сейчас «Адмирал» действует не очень здорово в гостях. После затяжных перелетов у дальневосточников не хватает сил на все 60 минут. В прошедшей встрече против «Ак Барса» это было видно.

В предстоящем матче «Адмирал» попытается взять реванш у казанцев, но получится ли? Большой вопрос. Владивостокская команда играет не очень хорошо против «Ак Барса».

В последних 5-и очных встречах «Адмирал» непременно проигрывал казанской команде. В этих матчах дальневосточники пропускали минимум 2 шайбы за игру.

Статистика для ставок

За последние 5 матчей «Адмирал» пропустил 20 шайб

«Адмирал» проиграл 7 раз из последних 8-и встреч на чужой площадке

«Ак Барс» непременно обыгрывал «Адмирал» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.50, а победа «Адмирала» — в 4.15.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.08 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ак Барс» начнет матч активно, забросив 1-ю шайбу уже в 1-м периоде.

Ставка: Победа «Ак Барса» в 1-м периоде за 2.10.

Прогноз: На этот раз команды сыграют результативно, ведь «Адмиралу» просто необходимо действовать смелее в атаке.

Ставка: Тотал 5.5 больше за 2.08.