В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Белл Арене» 15 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: Игровые сложности «Монреаля» никуда не пропали, но после первой недели регулярки канадский клуб разместился на третьем месте в восточной конференции.

Последние матчи: За три поединка «Монреаль» смог одержать две победы, что уже прогресс по сравнению с последними сезонами.

Травмированные игроки: У тренера «Монреаля» много головной боли по причине травм Харви-Пинара, Лайне, Прайса и Уидмана. Все эти игроки значительно могли бы усилить дружину Сан-Луи.

Общий тонус клуба: Матч против «Питтсбурга» ожидается довольно интересным, поскольку обе команды любят играть в атаку.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Ведущие хоккеисты «Питтсбурга» не в полном порядке, поэтому «пингвины» пока что лишь на 12 месте в восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В последней игре против «Торонто» был продемонстрирован весьма посредственный хоккей, поэтому неудивительно, что «Питтсбург» проиграл.

Травмированные игроки: У «Питтсбурга» не меньше проблем, чем у «Монреаля» с хоккеистами, не могущими играть. Точно не выйдут в предстоящем матче на лед Неделькович, Лизотт и Ньето.

Общий тонус клуба: В Канаде будет сложно против молодого «Монреаля», а ещё и при полной поддержке «Белл Центра».

Статистика для ставок

Четыре из последних шести встреч между этими клубами не завершались в основное время

«Питтсбург» на выезде выиграл четыре из пяти последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.46, на гостей — 2.27.

Прогноз: Шансов на победу «Питтсбурга» куда больше

Альтернативный прогноз: Соперники зарубятся не на шутку, поэтому овертайм вполне ожидаем

Ставка: П2 с коэффициентом 2.27

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00