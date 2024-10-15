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    «Монреаль» сможет одолеть «пингвинов»?

    «Монреаль» — «Питтсбург». Ставка (к. 2.27), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Питтсбург»
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    «Монреаль»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Белл Арене» 15 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Игровые сложности «Монреаля» никуда не пропали, но после первой недели регулярки канадский клуб разместился на третьем месте в восточной конференции.

    Последние матчи: За три поединка «Монреаль» смог одержать две победы, что уже прогресс по сравнению с последними сезонами.

    Травмированные игроки: У тренера «Монреаля» много головной боли по причине травм Харви-Пинара, Лайне, Прайса и Уидмана. Все эти игроки значительно могли бы усилить дружину Сан-Луи.

    Общий тонус клуба: Матч против «Питтсбурга» ожидается довольно интересным, поскольку обе команды любят играть в атаку.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Ведущие хоккеисты «Питтсбурга» не в полном порядке, поэтому «пингвины» пока что лишь на 12 месте в восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В последней игре против «Торонто» был продемонстрирован весьма посредственный хоккей, поэтому неудивительно, что «Питтсбург» проиграл.

    Травмированные игроки: У «Питтсбурга» не меньше проблем, чем у «Монреаля» с хоккеистами, не могущими играть. Точно не выйдут в предстоящем матче на лед Неделькович, Лизотт и Ньето.

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    Общий тонус клуба: В Канаде будет сложно против молодого «Монреаля», а ещё и при полной поддержке «Белл Центра».

    Статистика для ставок

    • Четыре из последних шести встреч между этими клубами не завершались в основное время

    • «Питтсбург» на выезде выиграл четыре из пяти последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.46, на гостей — 2.27.

    Прогноз: Шансов на победу «Питтсбурга» куда больше

    Альтернативный прогноз: Соперники зарубятся не на шутку, поэтому овертайм вполне ожидаем

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.27

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00

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    «Монреаль» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Монреаль» сможет одолеть «пингвинов»?
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