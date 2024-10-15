«Монреаль»
Турнирное положение: Игровые сложности «Монреаля» никуда не пропали, но после первой недели регулярки канадский клуб разместился на третьем месте в восточной конференции.
Последние матчи: За три поединка «Монреаль» смог одержать две победы, что уже прогресс по сравнению с последними сезонами.
Травмированные игроки: У тренера «Монреаля» много головной боли по причине травм Харви-Пинара, Лайне, Прайса и Уидмана. Все эти игроки значительно могли бы усилить дружину Сан-Луи.
Общий тонус клуба: Матч против «Питтсбурга» ожидается довольно интересным, поскольку обе команды любят играть в атаку.
«Питтсбург»
Турнирное положение: Ведущие хоккеисты «Питтсбурга» не в полном порядке, поэтому «пингвины» пока что лишь на 12 месте в восточной конференции.
Последние матчи: В последней игре против «Торонто» был продемонстрирован весьма посредственный хоккей, поэтому неудивительно, что «Питтсбург» проиграл.
Травмированные игроки: У «Питтсбурга» не меньше проблем, чем у «Монреаля» с хоккеистами, не могущими играть. Точно не выйдут в предстоящем матче на лед Неделькович, Лизотт и Ньето.
Общий тонус клуба: В Канаде будет сложно против молодого «Монреаля», а ещё и при полной поддержке «Белл Центра».
Статистика для ставок
- Четыре из последних шести встреч между этими клубами не завершались в основное время
- «Питтсбург» на выезде выиграл четыре из пяти последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.46, на гостей — 2.27.
Прогноз: Шансов на победу «Питтсбурга» куда больше
- 2.10Динамо Москва — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.20Металлург Мг — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 3.21Колорадо — Нью-Йорк Айлендерс: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Соперники зарубятся не на шутку, поэтому овертайм вполне ожидаем
Ставка: П2 с коэффициентом 2.27
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00