В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 28 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 57 матчах «Нефтехимик» заработал 57 очков, с которыми закрепился на восьмом месте в таблице Востока, отдалившись на 4 балла от «Сибири» и «Амура».

Последние матчи: В четырех последних встречах «Нефтехимик» не покидал площадку минимум без одного набранного очка. При этом два матча закончились его победой.

На выезде команда Олега Леонтьева сенсационно обыграла «Динамо» Москва (2:1), а дома разобралась с «Адмиралом» (3:2). В двух следующих встречах «Нефтехимик» уступил «Торпедо» (2:3 ОТ) и «Трактору» (5:6 Б),

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Не сыграют: Вратарь Артем Загидулин, защитник Илья Хохлов, нападающие Рафаэль Бикмуллин, Наиль Якупов — травмы.

Состояние команды: В компании трех претендентов на восьмое место «Нефтехимик» является самым успешным. В ответственный отрезок сезона команда Леонтьева серьезно взялась за дело, имея все шансы оставить позади прямых конкурентов.

«Лада»

Турнирное положение: По итогам 57 матчей «Лада» занимает шестую строчку в таблице Востока с 68 очками на счету. Такое же количество баллов набрал пятый «Трактор», который провел на игру меньше.

Последние матчи: В течение нескольких последних недель результаты «Лады» стали крайне непредсказуемыми, хотя в большей степени она сейчас добивается побед над аутсайдерами.

При этом в начале уходящей недели команда Олега Браташа потеряла один балл в домашней встрече с «Сочи» (3:4 Б), но в пятницу вернулась в победный режим, обыграв всухую «Барыс» (2:0).

Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — травма.

Состояние команды: Амбициозные тольяттинцы продолжают борьбу за место в первой пятке, хотя при определенных благоприятных раскладах команда может подняться в топ-4. Правда, в текущих условиях конкуренции думать об этом преждевременно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.10, ничья — в 3.75, а победа «Лады» — в 3.44.

Сумасшедшая турнирная мотивация дает «Нефтехимику» стимул, благодаря которому он добивается относительно неплохих результатов, умудряясь при этом — в играх с равными соперниками — показывать образцовую игру в нападении .

И в предстоящем матче, где соперник редко отказывается от своего стиля, результативность способна выйти на запредельный по меркам Востока уровень. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.15.

По своей красоте и насыщенности эта игра может повторить ход событий предыдущей встречи с «Трактором», которая раскрылась с первых минут. Поэтому в качестве альтернативы предлагаем вариант — тотал первого периода больше 1.5 за 2.22.