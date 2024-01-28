«Нефтехимик»
Турнирное положение: В 57 матчах «Нефтехимик» заработал 57 очков, с которыми закрепился на восьмом месте в таблице Востока, отдалившись на 4 балла от «Сибири» и «Амура».
Последние матчи: В четырех последних встречах «Нефтехимик» не покидал площадку минимум без одного набранного очка. При этом два матча закончились его победой.
На выезде команда Олега Леонтьева сенсационно обыграла «Динамо» Москва (2:1), а дома разобралась с «Адмиралом» (3:2). В двух следующих встречах «Нефтехимик» уступил «Торпедо» (2:3 ОТ) и «Трактору» (5:6 Б),
Не сыграют: Вратарь Артем Загидулин, защитник Илья Хохлов, нападающие Рафаэль Бикмуллин, Наиль Якупов — травмы.
Состояние команды: В компании трех претендентов на восьмое место «Нефтехимик» является самым успешным. В ответственный отрезок сезона команда Леонтьева серьезно взялась за дело, имея все шансы оставить позади прямых конкурентов.
«Лада»
Турнирное положение: По итогам 57 матчей «Лада» занимает шестую строчку в таблице Востока с 68 очками на счету. Такое же количество баллов набрал пятый «Трактор», который провел на игру меньше.
Последние матчи: В течение нескольких последних недель результаты «Лады» стали крайне непредсказуемыми, хотя в большей степени она сейчас добивается побед над аутсайдерами.
При этом в начале уходящей недели команда Олега Браташа потеряла один балл в домашней встрече с «Сочи» (3:4 Б), но в пятницу вернулась в победный режим, обыграв всухую «Барыс» (2:0).
Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — травма.
Состояние команды: Амбициозные тольяттинцы продолжают борьбу за место в первой пятке, хотя при определенных благоприятных раскладах команда может подняться в топ-4. Правда, в текущих условиях конкуренции думать об этом преждевременно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.10, ничья — в 3.75, а победа «Лады» — в 3.44.
Сумасшедшая турнирная мотивация дает «Нефтехимику» стимул, благодаря которому он добивается относительно неплохих результатов, умудряясь при этом — в играх с равными соперниками —
И в предстоящем матче, где соперник редко отказывается от своего стиля, результативность способна выйти на запредельный по меркам Востока уровень. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.15.
По своей красоте и насыщенности эта игра может повторить ход событий предыдущей встречи с «Трактором», которая раскрылась с первых минут. Поэтому в качестве альтернативы предлагаем вариант — тотал первого периода больше 1.5 за 2.22.