В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 14 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик», неожиданно для многих, вернулся в борьбу за плей-офф. В 51 матче он набрал 51 очко и поднялся на девятое место в Восточной конференции. На 4 балла нижнекамцы — при равенстве проведенных встреч — отстают от «Сибири».

Последние матчи: В период с 29 декабря по 7 января «Нефтехимик» выдал одну из мощнейших персональных серий, в которую вошли пять матчей, включая игры с соперниками уровня «Лады» (4:3 ОТ) и «Металлурга» Мг (2:1 ОТ).

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Первое в январе поражение команда Олега Леонтьева потерпела в Челябинске, где не смогла справиться с «Трактором» (3:5). Зато в последнем матче «Нефтехимик» умело разобрался с «Салаватом Юлаевым» (2:0).

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Не сыграют: Вратари Артем Загидулин, Эмиль Гарипов, защитник Илья Хохлов, нападающие Рафаэль Бикмуллин, Наиль Якупов — травмы.

Состояние команды: К ответственному отрезку сезона «Нефтехимик» подошел в своей лучшей форме, благодаря чему он готов навязать «Сибири» и «Амуру» борьбу за последнее место в зоне плей-офф.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В очередной раз «Ак Барс» опустился на седьмое место в таблице Восточной конференции. В 49 матчах он набрал 58 очков. Дистанция между восьмой «Сибирью» составляет 3 балла, при этом казанцы провели на две встречи меньше.

Последние матчи: В заключительной игре прошлого года «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2). Так, с «Зеленого дерби» началась беспроигрышная серия, которая разрослась до четырех матчей.

В январе команда Зинэтулы Билялетдинова разделалась с «Адмиралом» (2:1 ОТ), «Автомобилистом» (2:1) и «Барысом» (1:0 Б). А первое в 2024 году поражение «Ак Барсу» обеспечил «Трактор» (1:3).

Не сыграют: Дмитрий Яшкин — травмы.

Состояние команды: «Ак Барс» по-прежнему продолжает лихорадить. Команда Билялетдинова не перестает терять очки в важных в турнирном понимании матчах, из-за чего ей в который раз не удается подняться выше седьмой строчки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается в 3.58, ничья — в 3.90, а победа «Ак Барса» — в 2.02.

Несмотря на то что «Ак Барс» впервые потерял очки в январе лишь в пятницу, его игра вызывала вопросы и ранее. Слабая оборона остается одной из главных проблем команды Зинэтулы Билялетдинова . И для «Нефтехимика» это может стать шансом на сенсацию.

По ходу зимней кампании команда Олега Леонтьева неоднократно разбиралась на своем катке с одними из сильнейших представителей Восточной конференции.

«Лада», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев» — вот перечень клубов, которых «Нефтехимик» победил недавно дома. Кажется, в эту компанию вполне может вписаться и «Ак Барс». Наши прогноз и ставка — «Нефтехимик» не проиграет за 1.90.

В пяти матчах из последних семи команда Леонтьева забрасывала по три шайбы и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2 за 1.92.