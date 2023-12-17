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    На своем катке «Торонто» сможет дать отпор «Питтсбургу»

    «Торонто» — «Питтсбург». Ставка и прогноз (к. 3.72) на хоккейный матч НХЛ 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Питтсбург»
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    Остон Мэттьюс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 17 Декабря 2023 года
    Торонто
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    «Торонто»

    После прорывного прошлого сезона, в котором было покончено с многолетним плей-офф проклятием, «Торонто» вправе рассчитывать на большее. Для начала канадцы из Онтарио планируют провести искрометную регулярку.

    Об этих намерениях свидетельствуют текущие результаты «Мэйпл Лифс». В частности, по итогам 27 матчей они поднялись на третье место в Восточной конференции с 36 очками, обойдя по дополнительным показателям «Флориду».

    Неделями ранее команда Шелдона Кифа выдала очередной уверенный, но не безошибочный отрезок, в рамках которого одержала четыре победы в пяти матчах, включая турнирно значимую игру с «Флоридой» 29 ноября (2:1 Б).

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    Что касается недавних матчей, то в двух из трех последних «Торонто» уступил, набрав по одному баллу. Одна из самых ярких встреч с участием «Лифс» состоялась пару дней назад, когда они в гостях уничтожили «Рейнджерс» (7:3). В последней игре канадцы дома не справились с «Коламбусом» (5:6 ОТ).

    «Питтсбург»

    В новый сезон «Питтсбург» — с ветеранами в атакующих звеньях — входил с большими амбициями, но высокая конкуренция на Востоке поубавила аппетиты клуба из Пенсильвании, который отныне вынужден сражаться за право попасть в зону топ-8.

    На фоне динамичной борьбы «Питтсбург» опустился на 12-е место в Восточной конференции с 29 очками после 28 матчей. От первой восьмерки, которую отныне замыкает «Каролина», «Пингвинз» отстают на 4 балла.

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    • В первой половине декабря в двери мрачной команды Майка Салливана постучалась новая беда, обусловленная самой продолжительной в текущем сезоне серией поражений, которая состояла из четырех матчей.

    Однако одна из последних встреч — 13 декабря с «Аризоной» (4:2) — помогла «Пингвинз» выпутаться из кризиса. В следующем матче «Питтсбург» одержал волевую победу над «Монреалем» в Канаде (4:3 Б).

    Прогноз и ставка

    На победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.74, а на победу «Питтсбурга» — 3.26.

    Хотя к предстоящему матчу «Торонто» проходит не в оптимальных кондициях, на фоне «Питтсбурга» он по-прежнему в полном порядке. И на домашнем льду фаворит будет готов это доказать.

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    «Пингвинз» же испытывают трудности по ходу всего сезона, а его недавние две победы над аутсайдерами явно не являются признаком того, что команда вот-вот выберется из игрового кризиса и вклинится в гонку фаворитов.

    Играя дома, «Лифс» не позволят «Пингвинз» поставить победы на поток и заберут 2 очка себе. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит + ТБ 6.5 за 3.72.

    В пяти матчах из последних семи канадцы из Онтарио забрасывали от четырех шайб и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Торонто» больше 3.5 за 2.03.

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    «Торонто» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (3.72), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на хоккей. На своем катке «Торонто» сможет дать отпор «Питтсбургу»
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