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    «Ванкувер» готов стать новым промежуточным лидером Запада

    «Ванкувер» — «Вегас». Ставка и прогноз (к. 2.41) на хоккейный матч НХЛ 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Вегас»
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    Тайлер Майерс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Ванкувер»

    Канадцы из Британской Колумбии в новую кампанию вошли решительно: его результаты позволяют претендовать не только на первый за три сезона выход в плей-офф, но и дают возможность побороться за лидерство в конференции.

    В 23 играх «Ванкувер» заработал 31 очко и сумел подняться на вторую строчку в Западной конференции. Всего один балл отделяет его от первого «Вегаса», однако на эту же позицию претендуют «Колорадо» и «Лос-Анджелес» с матчами в запасе.

    Если еще в первой половине текущего месяца команда Рика Токкета имела определенную стабильность в плане игры, то сейчас ее результаты состоят из единичных побед, которые чередуются единичными поражениями.

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    В таком темпе «Ванкувер» провел пять последних матчей. За это время «Кэнакс» переиграли «Сан-Хосе» (3:1), крупно влетели «Колорадо» (2:5), разгромили «Сиэтл» (5:1), уступили «Сан-Хосе» на выезде (3:4) и уверенно разобрались с «Анахаймом» (3:1).

    «Вегас»

    После безумного старта сезона «Вегас» серьезно замедлился: теперь в статистике действующего чемпиона количество поражений преобладает, а его первое место может быть утеряно в ближайшей игре.

    По итогам 23 матчей команда из Лас-Вегаса, штат Невада, остается на первой позиции в Западной конференции с 32 очками в активе. Однако разрыв между вторым «Ванкувером» сократился до одного балла при равенстве проведенных встреч.

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    • Последнюю на данный момент победу «Вегас» оформил 23 октября. В тот день команда Брюса Кэссиди встретилась с «Далласом» в Техасе (2:1 ОТ). Таким образом «Голден Найтс» удалось встряхнуться после безуспешного выезда в Пенсильванию.

    Но за встречей с «Далласом» последовали очередные неудачи. В трех матчах «Вегас» снова не побеждал. На домашней арене он всухую уступил «Аризоне» (0:2), а в Канаде не сумел справиться ни с «Калгари» (1:2 ОТ), ни с «Эдмонтоном» (4:5 Б).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ванкувера» букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.30, а на победу «Вегаса» — 2.46.

    К этой встрече «Ванкувер» подходит не в оптимальных кондициях, но с хорошим настроением после домашней победы над «Анахаймом», в то время как форма «Вегаса» вызывает больше беспокойства.

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    Действующие чемпионы добились всего 3 побед в 11 последних матчах. Безусловно, в этом канадцы видят свой шанс, воспользовавшись которым они смогут выйти на чистое первое место в таблице Запада.

    Помимо очевидного спада «Голден Найтс», в пользу хозяев предстоящей встречи сыграет их сумасшедшая мотивация. Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» победит за 2.41.

    Нередко в нынешнем сезоне победы «Кэнакс» подкреплены хорошей результативностью. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 3 за 1.82.

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    «Ванкувер» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» готов стать новым промежуточным лидером Запада
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