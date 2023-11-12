В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Платинум Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Продолжая погоню за прямыми конкурентами, которые на данный момент находятся ближе к кубковой восьмерке, «Амур» эпизодами показывает уверенную игру, однако стабильность — это тот компонент, которого по-прежнему не хватает хабаровскому клубу.

В 28 встречах «Амур» набрал 28 очков, с которыми занимает десятую строчку в Восточной конференции. На один балл он отстает от восьмого «Нефтехимика» — при равенстве сыгранных матчей — и от «Сибири», которая провела на матч больше.

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В ноябре команда Андрея Мартемьянова ступила на лед четырежды, поделив пополам успешные результаты и очередные провалы. В первой игре месяца хабаровчане в гостях одержали верх над «Сочи», после чего вернулись на «Платинум Арену», где их ждала новая домашняя серия.

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Цикл матчей на своей территории «Амур» начал неудачно. Принимая «Локомотив», он не сумел сдержать ярославский клуб и был разгромлен. В последних встречах с «Автомобилистом» команда Мартемьянова добилась крупной победы (5:1) и потерпела поражение (2:3).

«Торпедо»

В октябре «Торпедо» штормило в разные стороны: команда из Нижнего Новгорода провела несколько слабых матчей, но были и игры, в которых она напоминала себя периода старта регулярки. В этом месяце ситуация немного улучшилась.

После 29 матчей «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции с 38 очками в активе. На два балла нижегородцы опережают четвертый «Локомотив», а также на 3 очка отстают от второго «Динамо» Москва и первого «Спартака».

Как и будущий соперник, торпедовцы в этом месяце поучаствовали в четырех встречах. Трижды команда Игоря Ларионова победила. Каждая игра прошла в гостях, а суммарно на выезде нижегородский клуб провел шесть матчей.

Ноябрьский этап регулярки стартовал с непростой победы над «Куньлунем» (3:2 ОТ), за которой последовало поражение от «Спартака» (3:4). Но в двух последних матчах «Торпедо» оказалось на высоте, разгромив «Витязь» и «Адмирал» (3:0).

Коэффициенты

На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.00, а на победу «Торпедо» — 2.28.

Прогноз

В рамках гостевой серии, которая стартовала 2 ноября, торпедовцы добились трех побед в четырех встречах. Трижды хоккеисты Игоря Ларионова огорчили аутсайдеров.

Возможно, для нынешнего «Амура» такой статус не является характерным, но проблем у хабаровского клуба явно хватает. И этими проблемами «Торпедо» — на правах более классной команды — непременно воспользуется.

Ставка

В попытках подобраться вплотную к лидерам Запада, нижегородцы обязаны набирать очки во встречах такого уровня. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.60.

В прошлых играх выездного цикла команде Ларионова хватало трех периодов, чтобы вопросы о победителе были сняты. Наш альтернативный прогноз — «Торпедо» победит (основное время) за 2.28.