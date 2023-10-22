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    «Ак Барс» добьется второй победы над ЦСКА в текущем сезоне

    «Ак Барс» — ЦСКА. Ставка и прогноз (к. 3.20) на хоккейный матч КХЛ 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — ЦСКА
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    Вадим Шипачев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 22 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Октября 2023 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Ак Барс»

    На данном этапе регулярки «Ак Барс» является главным преследователем «Магнитки» в споре за право стать лидером в таблице Восточной конференции, однако недавнее поражение дома вряд ли входило в планы казанцев.

    В 19 матчах команда Зинэтулы Билялетдинова заработала 28 очков, с которыми по-прежнему занимает второе место в Восточной конференции и отстает от первого «Металлурга» Мг на 3 балла. «Магнитка» провела на три игры больше.

    Коэффициенты матча Ак Барс — ЦСКА

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    За это время казанцы отличились 62 заброшенными шайбами при 45 пропущенных. По результативности в Восточной половине лиги они уступают только магнитогорцам. Лидером атаки «Ак Барса» является Вадим Шипачев, набравший 20 очков (9+11).

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    В период с 5 по 14 октября «Ак Барс» жил беззаботной жизнью, оформив пять подряд побед, однако близкую к идеальной статистику казанцев запятнала «Сибирь» в последнем матче на «Татнефть-Арене» (2:3 ОТ).

    ЦСКА

    В последних матчах ЦСКА показал неплохую реализацию и максимально надежно отыграл в обороне, благодаря чему его статистику пополнили важнейшие победы, позволившие заметно улучшить турнирное положение.

    В 20 играх «московские армейцы» набрали 23 очка и поднялись на пятое место в Западной конференции. По дополнительным показателям они опережают шестой «Сочи» и на 4 балла отстают от зоны топ-3.

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    • На данном этапе чемпионата в активе команды Сергея Федорова 64 заброшенные шайбы. В плане результативности столичный клуб является вторым на Западе и третьим во всем чемпионате. Во главе атаки «армейцев» стоит Константин Окулов, который забивает не так много, зато голевые передачи выдает стабильно (2+14).

    В Казань ЦСКА едет с серией из трех побед с общим счетом 12:1. Сперва команда Федорова в спокойном режиме обыграла «Сочи» (2:1), а затем жестко прошлась по «Куньлуню» (7:0) и «Локомотиву» (3:0).

    Коэффициенты

    На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 3.96, а на победу ЦСКА — 2.46.

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    Прогноз

    В первом матче текущего сезона «Ак Барс» разгромил ЦСКА на его территории (2:5), будто взяв мини-реванш за поражение в финале Кубка Гагарина.

    При этом в преддверии октябрьской встречи расклад сил не особо изменился: казанцы остаются явными фаворитами, которым предстоит сыграть дома, а столичный клуб, имеющий локальные успехи, едва ли готов к таким вызовам на дистанции.

    Ставка

    В последнем матче ЦСКА обыграл «Локомотив» дома, но бьющийся за лидерство «Ак Барс» в Казани — это другой уровень сложности. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТМ 5.5 за 3.20.

    В предстоящей встрече команда Зинэтулы Билялетдинова постарается добиться комфортного перевеса и сыграть максимально закрыто на своей половине. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.12.

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    «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» добьется второй победы над ЦСКА в текущем сезоне
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