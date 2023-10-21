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    «Островитяне» победят солидного соперника?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси». Ставка (к. 2.45), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси»
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    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 21 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    «Нью-Йорк Айлендерс» провели всего лишь два матча со старта регулярки, и в двух встречах одержали победы.

    Причем в последнем матче против «Аризоны» клуб из Нью-Йорка так и вовсе победил противника с футбольным счетом 1:0.

    В том матче «островитяне» наглядно продемонстрировали, как они могут побеждать при минимальных трудозатратах у чужих ворот.

    Все прогнозы на НХЛ

    В предстоящей встрече против «дьяволов» шансы на успех очень даже серьезные, поскольку команда Раффа явно не в своей тарелке на данный момент времени.

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» не производит впечатление монолитного коллектива по первым матчам стартовавшего чемпионата.

    Клуб из Нью-Арка провел три матча, и в каждом из них не пропускал меньше трех голов. Только в стартовой встрече против «Детройта» удалось одержать победу (4:3).

    В обороне неразбериха и суета, хотя в клубе одни из сильнейших защитников лиги. Рафф пока что не может взять ситуацию под контроль.

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    Соперник в лице «Айлендерс» максимально неприятный, поскольку два официальных матча текущего календарного года остался как раз за командой из Нью-Йорка.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.00, на гостей — 2.40.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хоязева имеют больше шансов на итоговую победу.

    Альтернативный прогноз: Хозяева любят играть жестко, поэтому можно предположить большое количество минут штрафа в этом матче.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.72.

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Островитяне» победят солидного соперника?
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