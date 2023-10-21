«Нью-Йорк Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» провели всего лишь два матча со старта регулярки, и в двух встречах одержали победы.
Причем в последнем матче против «Аризоны» клуб из Нью-Йорка так и вовсе победил противника с футбольным счетом 1:0.
В том матче «островитяне» наглядно продемонстрировали, как они могут побеждать при минимальных трудозатратах у чужих ворот.
В предстоящей встрече против «дьяволов» шансы на успех очень даже серьезные, поскольку команда Раффа явно не в своей тарелке на данный момент времени.
«Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» не производит впечатление монолитного коллектива по первым матчам стартовавшего чемпионата.
Клуб из Нью-Арка провел три матча, и в каждом из них не пропускал меньше трех голов. Только в стартовой встрече против «Детройта» удалось одержать победу (4:3).
В обороне неразбериха и суета, хотя в клубе одни из сильнейших защитников лиги. Рафф пока что не может взять ситуацию под контроль.
Соперник в лице «Айлендерс» максимально неприятный, поскольку два официальных матча текущего календарного года остался как раз за командой из Нью-Йорка.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.00, на гостей — 2.40.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хоязева имеют больше шансов на итоговую победу.
Альтернативный прогноз: Хозяева любят играть жестко, поэтому можно предположить большое количество минут штрафа в этом матче.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.72.