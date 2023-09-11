В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 11 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Старт регулярки «Авангард» вправе вписать себе в актив. В Восточной конференции он остался единственным клубом, идущим без потерь очков. В трех встречах омичи набрали 6 баллов и обосновались на четвертой строчке, уступая лишь тем, кто провел больше матчей.

В среднем «Авангард» забрасывает по 3 шайбы за игру, а самым активным бомбардиром команды является Райан Спунер, перешедший в межсезонье из «Динамо» Минск. Так, форвард успел набрать 2+3 по системе «гол+пас».

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Все свои матчи на старте сезона «Авангард» провел дома, где зрители «G-Drive Арены» уже успели повидать многое — от волевой победы до разгрома. Несмотря на выбитые 6 из 6, омичам не было так просто, как это отражает статистика.

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В той же игре с «Сибирью» команде Михаила Кравеца пришлось догонять гостей в третьем периоде (2:1), а в матче с «Автомобилистом» — биться за второй балл в овертайме (3:2 ОТ). Самой спокойной оказалась встреча с «Барысом», в которой «Авангард», хоть и пропустил первым, смял соперника (4:1).

«Амур»

Перестройка «Амура» под угрозой. После первой игры, закончившейся победой, результаты хабаровчан пошли на спад. Три встречи — три поражения и 13 пропущенных шайб при 5 заброшенных. Явно не на такой старт уповала команда Андрея Мартемьянова.

По итогам четырех матчей «Амур» оказался десятым в Восточной конференции с 2 очками. Конечно, в его стартовом расписании были и топ-соперники уровня «Динамо» Москва, которому тот ожидаемо уступил (1:3), но имелись и команды, коим можно навязать борьбу.

Так, например, было во встрече со «Спартаком», в которой «Амур» проигрывая в две шайбы, нашел пути, чтобы сравнять счет, но провалил вторую половину третьего периода, за что поплатился потенциальными двумя очками (3:5).

А вот как оправдать разгром от «Лады»? В Тольятти от «Амура» явно ждали другого. И уж точно никто не мог предположить, что гостей из Хабаровска — с Хохлачевым и Бродхерстом в составе — размажут без шансов (1:5).

Коэффициенты

На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.33, а на победу «Амура» — 3.91.

Прогноз

На старте сезона «Авангард» демонстрирует рациональный подход к достижению высоких результатов: там, где требует ситуация, он на характере добивается побед, а в матчах с проблемными командами вроде «Барыса» играет в свое удовольствие и с прочным запасом.

У «Амура» же на старте чемпионата ситуация ожидаемо плачевная. В трех матчах из четырех он проиграл, да еще и пропустив по 3+ шайбы в каждом . Какие козыри он припрятал на встречу в Омске — неясно, вероятно, противопоставить фавориту будет нечего, поэтому в победе команды Кравеца едва ли можно усомниться.

Ставка

Алекс Бродхерст возвращается в Омск, но такой кратковременный визит только испортит настроение форварду. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1 за 1.98.

На фоне понурых хабаровчан хозяева выдадут мощную игру, где количество потенциальных проблем сведется к минимуму. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 2.13.