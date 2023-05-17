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    «Каролина» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 19 мая 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Флорида»
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    Брэди Шей
    В первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «PNC-арене» 19 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 17 Мая 2023 года
    Каролина
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    «Каролина»

    На кубковой дистанции «Каролина» смяла «Айлендерс», с трудом прошедших квалификацию, и «Нью-Джерси» — одного из лидеров Востока. Как ни странно, но тяжелее «Харрикейнз» далась именно серия с ньюйоркцами.

    Завалить клуб из Элмонта удалось в шестой игре на территории «UBS Арены». При 3:2 в противостоянии заключительный матч выдался крайне нервным и дошел до овертайма, где победную шайбу ввалил Пол Штястны — 2:1 ОТ.

    С «Девилз» команде Рода Бриндамора было проще. После серии с «Рейнджерс» «Нью-Джерси» на сто процентов перегорел, чем и воспользовалась «Каролина». В трех матчах из четырех победных она не клала меньше пяти голов, а саму серию закрыла с пятой попытки — 4:1.

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    Единственный шоковый раунд «Кейнс» провели 7 мая, когда отлетели со счетом 4:8, но дальнейшая победа 6:1 снова всех успокоила. Самым полезным бомбардиром «Каролины» остается Себастьян Ахо, набравший в плей-офф 10 очков (5+5). Джордан Мартинук в этом списке второй (3+7), Йеспер Фаст — третий (5+3).

    «Флорида»

    То, что «Флорида» домчала до финала Востока — это стопроцентная сенсация, которую почти сольно смоделировал Сергей Бобровский. Сперва российский вратарь довел до нервного срыва «Бостон», а затем в беспомощных младенцев превратил лидеров «Торонто».

    Бесспорно, самым трудным квестом «Флориды» в плей-офф стала 7-матчевая серия с «Брюинз», которая чудом дожила до этой стадии после трех поражений «Пантерз» в четырех стартовых встречах.

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    • Более того, катать седьмой раунд команде Пола Мориса пришлось на территории «Бостона», где победу пришлось выкусывать в овертайме — 4:3 ОТ. Так, один из восточных аутсайдеров переборол того, кто изначально метил в финал.

    С «Торонто» «Флориде» было легче. Она заставила ведущих форвардов «Лифс» замолчать и разобралась с канадцами с пяти попыток — 4:1. Помимо Бобровского и его стабильных 35+ сэйвов за матч, героями «Пантерз» остаются Мэттью Ткачук (5+11), Картер Верхаге (5+7), Брэндон Монтур (6+3) — самые продуктивные хоккеисты в Санрайзе.

    Коэффициенты

    На «Каролину» букмекеры выгружают коэффициент 2.29, на ничью — 4.56, а на «Флориду» — 2.78.

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    Прогноз

    Главное оружие «Флориды» в этом плей-офф — это Сергей Бобровский, который на регулярной основе выдавал атомную игру и тащить матчи сольно.

    Но если для двух предыдущих соперников кипер «Пантерз» мог стать элементом неожиданности, то «Каролина» уже явно наслышана о том, какие перфомансы выдает Боб. И вряд ли дома для нее это станет проблемой.

    На своей территории «Харрикейнз» не откажутся от персонального стиля ведения игры. Они постараются вонзить увесистый пак голов и почти намертво запечатать свою раму. Против «Флориды» это должно сработать.

    Ставка

    Для «Харрикейнз» «Флорида», несмотря на предыдущие геройства, остается проходным соперником на родном льду. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.14.

    Дополнительно для ставки можно выбрать вариант — «Каролина» победит. На это дают коэффициент 2.29. В пяти выигранных матчах из восьми в этом Кубке Стэнли команда Бриндамора валила соперников в основное время.

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    «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на хоккей. Дома «Каролина» угомонит Бобровского и компанию
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