«Каролина»
На кубковой дистанции «Каролина» смяла «Айлендерс», с трудом прошедших квалификацию, и «Нью-Джерси» — одного из лидеров Востока. Как ни странно, но тяжелее «Харрикейнз» далась именно серия с ньюйоркцами.
Завалить клуб из Элмонта удалось в шестой игре на территории «UBS Арены». При 3:2 в противостоянии заключительный матч выдался крайне нервным и дошел до овертайма, где победную шайбу ввалил Пол Штястны — 2:1 ОТ.
С «Девилз» команде Рода Бриндамора было проще. После серии с «Рейнджерс» «Нью-Джерси» на сто процентов перегорел, чем и воспользовалась «Каролина». В трех матчах из четырех победных она не клала меньше пяти голов, а саму серию закрыла с пятой попытки — 4:1.
Единственный шоковый раунд «Кейнс» провели 7 мая, когда отлетели со счетом 4:8, но дальнейшая победа 6:1 снова всех успокоила. Самым полезным бомбардиром «Каролины» остается Себастьян Ахо, набравший в плей-офф 10 очков (5+5). Джордан Мартинук в этом списке второй (3+7), Йеспер Фаст — третий (5+3).
«Флорида»
То, что «Флорида» домчала до финала Востока — это стопроцентная сенсация, которую почти сольно смоделировал Сергей Бобровский. Сперва российский вратарь довел до нервного срыва «Бостон», а затем в беспомощных младенцев превратил лидеров «Торонто».
Бесспорно, самым трудным квестом «Флориды» в плей-офф стала 7-матчевая серия с «Брюинз», которая чудом дожила до этой стадии после трех поражений «Пантерз» в четырех стартовых встречах.
Более того, катать седьмой раунд команде Пола Мориса пришлось на территории «Бостона», где победу пришлось выкусывать в овертайме — 4:3 ОТ. Так, один из восточных аутсайдеров переборол того, кто изначально метил в финал.
С «Торонто» «Флориде» было легче. Она заставила ведущих форвардов «Лифс» замолчать и разобралась с канадцами с пяти попыток — 4:1. Помимо Бобровского и его стабильных 35+ сэйвов за матч, героями «Пантерз» остаются Мэттью Ткачук (5+11), Картер Верхаге (5+7), Брэндон Монтур (6+3) — самые продуктивные хоккеисты в Санрайзе.
Коэффициенты
На «Каролину» букмекеры выгружают коэффициент 2.29, на ничью — 4.56, а на «Флориду» — 2.78.
Прогноз
Главное оружие «Флориды» в этом плей-офф — это Сергей Бобровский, который на регулярной основе выдавал атомную игру и тащить матчи сольно.
Но если для двух предыдущих соперников кипер «Пантерз» мог стать элементом неожиданности, то
На своей территории «Харрикейнз» не откажутся от персонального стиля ведения игры. Они постараются вонзить увесистый пак голов и почти намертво запечатать свою раму. Против «Флориды» это должно сработать.
Ставка
Для «Харрикейнз» «Флорида», несмотря на предыдущие геройства, остается проходным соперником на родном льду. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.14.
Дополнительно для ставки можно выбрать вариант — «Каролина» победит. На это дают коэффициент 2.29. В пяти выигранных матчах из восьми в этом Кубке Стэнли команда Бриндамора валила соперников в основное время.