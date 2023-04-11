В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 11 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» за 11 последних матчей смог победить только в одном, причем эта победа практически приговорила «Калгари» к капитуляции.

В двух последних матчах от «Ванкувера» и «Сиэтла» в воротах клуба из Иллинойса побывало 10 голов в общей сложности, а с такими дырами в обороне делать в матче против «дикарей» практически нечего.

«Чикаго» размещается на последнем месте в конференции с 56 очками после 79 сыгранных матчей. За девять последних очных поединка против «Миннесоты» клуб из Иллинойса не выиграл ни разу.

«Миннесота»

«Миннесота» последние пару месяцев демонстрирует едва ли не самую содержательную игру среди всех клубов лиги.

За четыре последних встречи коллектив Эвасона выиграл всего лишь раз, причем эта победа случилась в последнем проведенном матче против «Сент-Луиса»

На данный момент «Миннесота» идет на пятом месте в своей конференции и имеет 100 очков за 79 сыгранных матчей. Выше по таблице ещё можно подняться, но для этого нужно играть на максимуме возможностей три последних поединка регулярки.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью — 4.50, на гостей — 1.60.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости разгромят клуб из Иллинойса.

Альтернативный прогноз: Матч будет результативным, поскольку «Миннесота» не прочь порезвиться перед завершением сезона.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.25.