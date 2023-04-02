В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

«Оттавы» за четыре последних поединка выиграла три матча и какие-то математические шансы на попадание в плей-офф имеет, но эти места разыграют другие клубы.

Соперники между собой недавно встречались и выдали весьма боевой матч, который закончился в пользу «Торонто» и только в овертайме.

Сейчас у клуба из столицы Канады 79 баллов, после 75 сыгранных матчей. Это всего лишь 11 место в конференции. И чтобы чуть-чуть приблизиться к группе претендующих на кубковую весну, необходимо обязательно побеждать в предстоящем поединке.

«Торонто»

«Торонто» в последних матчах играет с разной периодичностью, но на плаву продолжает оставаться, несмотря на то, что задача по выходу в плей-офф уже давно решена.

Подопечным Кифа придётся серьезно постараться, чтобы нейтрализовать мотивированного соперника, но у них в полной мере хватает для этого ресурсов.

«Кленовым листьям» не хватает всего лишь два балла до достижения 100-очковой отметки и как раз в матче против «сенаторов» другой канадский клуб захочет добраться до круглой отметки.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.88, на ничью — 4.78, на гостей — 2.18.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева дадут бой своему сопернику по предстоящей игре и вполне способны отомстить за недавний проигрыш.

Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный хоккей.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.88.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.40.