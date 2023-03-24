«Вашингтон»
Столичная команда застряла на десятой строчке в Восточной конференции. В 72 матчах ей удалось набрать всего 74 очка. Впереди «Кэпиталз» идет «Флорида». Дистанция между конкурентами — 5 баллов с игрой «Пантерз» в запасе.
Скисшему «Вашингтону» никак не удается поставить победы на поток, из-за чего команда рискует пролететь мимо плей-офф. Последний раз +2 в матче «Кэпиталз» доставали 16 марта. В бойне с «Баффало» соперника пришлось валить буллитами (5:4 Б).
После встречи с «Сейбрз» команда Питера Лавиолетта отбомбила еще три раунда, но не выиграла ни разу. В каждом матче столичный гранд пропустил по 5+ голов и дважды остался без набранных очков.
Не справился «Вашингтон» ни с «Сент-Луисом» (2:5), ни с «Миннесотой» (3:5), ни с мертвым «Коламбусом» (6:7 ОТ), в ворота которого очередной гол вмазал Александр Овечкин и побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40+ заброшенными шайбами. У восьмерки «Кэпиталз» таких сезонов теперь 13.
«Чикаго»
В текущей регулярке «Чикаго» снова вошел в лист разочарований. В данный момент он занимает предпоследнюю строчку на Западе с 54 очками после 70 матчей. Слабее в конференции идет только «Сан-Хосе»
Еще в феврале «Чикаго» набрал пиковую по своим меркам форму и выдал серию из пяти побед, в период которой успел вальнуть двух лидеров Запада. После этого все вернулось в привычную норму: частые неудачи и эпизодические просветления.
В марте команда Люка Ричардсона пережила две минусовые серии, а во второй половине текущего месяца успела дважды выиграть. Неожиданно «Блэкхокс» обезглавили на своем льду «Бостон» (6:3), после которого придушили «Нэшвилл» (2:1).
Следующей на пути «Чикаго» оказалась «Аризона». Ей команда из Иллинойса влетела в овертайме (2:4). Последний матч «Би-Хокс» катнули в Денвере, где их смял «Колорадо» (0:5).
Коэффициенты
Победу «Вашингтона» букмекеры рассматривают за 1.68, ничью — за 4.60, а победу «Чикаго» — за 4.20.
Прогноз
В преддверии встречи с «Чикаго» «Вашингтон» влетел самой слабой команде Востока. Перекрыть ту неудачу и заодно прервать 3-матчевую серию поражений он будет пытаться в разборках еще с одной хилой бригадой, которая едет в столицу с бэкграундом из двух поражений и 9 пропущенными голами в сумме.
Ставка
В попытках добиться первой за три тура победы и набить персональную стату, Ови и компания устроят разнос «Чикаго». Наш альтернативный прогноз — «Вашингтон» победит + ТБ 4.5 за 2.07.