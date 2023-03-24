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    Даже далекий от прайма «Вашингтон» способен прикончить «Чикаго»

    «Вашингтон» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч НХЛ 24 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Чикаго»
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    Александр Алексеев
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Марта 2023 года

    «Вашингтон»

    Столичная команда застряла на десятой строчке в Восточной конференции. В 72 матчах ей удалось набрать всего 74 очка. Впереди «Кэпиталз» идет «Флорида». Дистанция между конкурентами — 5 баллов с игрой «Пантерз» в запасе.

    Скисшему «Вашингтону» никак не удается поставить победы на поток, из-за чего команда рискует пролететь мимо плей-офф. Последний раз +2 в матче «Кэпиталз» доставали 16 марта. В бойне с «Баффало» соперника пришлось валить буллитами (5:4 Б).

    После встречи с «Сейбрз» команда Питера Лавиолетта отбомбила еще три раунда, но не выиграла ни разу. В каждом матче столичный гранд пропустил по 5+ голов и дважды остался без набранных очков.

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    Не справился «Вашингтон» ни с «Сент-Луисом» (2:5), ни с «Миннесотой» (3:5), ни с мертвым «Коламбусом» (6:7 ОТ), в ворота которого очередной гол вмазал Александр Овечкин и побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40+ заброшенными шайбами. У восьмерки «Кэпиталз» таких сезонов теперь 13.

    «Чикаго»

    В текущей регулярке «Чикаго» снова вошел в лист разочарований. В данный момент он занимает предпоследнюю строчку на Западе с 54 очками после 70 матчей. Слабее в конференции идет только «Сан-Хосе»

    Еще в феврале «Чикаго» набрал пиковую по своим меркам форму и выдал серию из пяти побед, в период которой успел вальнуть двух лидеров Запада. После этого все вернулось в привычную норму: частые неудачи и эпизодические просветления.

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    • В марте команда Люка Ричардсона пережила две минусовые серии, а во второй половине текущего месяца успела дважды выиграть. Неожиданно «Блэкхокс» обезглавили на своем льду «Бостон» (6:3), после которого придушили «Нэшвилл» (2:1).

    Следующей на пути «Чикаго» оказалась «Аризона». Ей команда из Иллинойса влетела в овертайме (2:4). Последний матч «Би-Хокс» катнули в Денвере, где их смял «Колорадо» (0:5).

    Коэффициенты

    Победу «Вашингтона» букмекеры рассматривают за 1.68, ничью — за 4.60, а победу «Чикаго» — за 4.20.

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    Прогноз

    В преддверии встречи с «Чикаго» «Вашингтон» влетел самой слабой команде Востока. Перекрыть ту неудачу и заодно прервать 3-матчевую серию поражений он будет пытаться в разборках еще с одной хилой бригадой, которая едет в столицу с бэкграундом из двух поражений и 9 пропущенными голами в сумме.

    Ставка

    Для «Кэпиталз» это мелкая возможность хоть чуть-чуть реабилитироваться перед фанбазой и самими собой. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.30.

    В попытках добиться первой за три тура победы и набить персональную стату, Ови и компания устроят разнос «Чикаго». Наш альтернативный прогноз — «Вашингтон» победит + ТБ 4.5 за 2.07.

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    «Вашингтон» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на хоккей. Даже далекий от прайма «Вашингтон» способен прикончить «Чикаго»
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