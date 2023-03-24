В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичная команда застряла на десятой строчке в Восточной конференции. В 72 матчах ей удалось набрать всего 74 очка. Впереди «Кэпиталз» идет «Флорида». Дистанция между конкурентами — 5 баллов с игрой «Пантерз» в запасе.

Скисшему «Вашингтону» никак не удается поставить победы на поток, из-за чего команда рискует пролететь мимо плей-офф. Последний раз +2 в матче «Кэпиталз» доставали 16 марта. В бойне с «Баффало» соперника пришлось валить буллитами (5:4 Б).

После встречи с «Сейбрз» команда Питера Лавиолетта отбомбила еще три раунда, но не выиграла ни разу. В каждом матче столичный гранд пропустил по 5+ голов и дважды остался без набранных очков.

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Не справился «Вашингтон» ни с «Сент-Луисом» (2:5), ни с «Миннесотой» (3:5), ни с мертвым «Коламбусом» (6:7 ОТ), в ворота которого очередной гол вмазал Александр Овечкин и побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40+ заброшенными шайбами. У восьмерки «Кэпиталз» таких сезонов теперь 13.

«Чикаго»

В текущей регулярке «Чикаго» снова вошел в лист разочарований. В данный момент он занимает предпоследнюю строчку на Западе с 54 очками после 70 матчей. Слабее в конференции идет только «Сан-Хосе»

Еще в феврале «Чикаго» набрал пиковую по своим меркам форму и выдал серию из пяти побед, в период которой успел вальнуть двух лидеров Запада. После этого все вернулось в привычную норму: частые неудачи и эпизодические просветления.

В марте команда Люка Ричардсона пережила две минусовые серии, а во второй половине текущего месяца успела дважды выиграть. Неожиданно «Блэкхокс» обезглавили на своем льду «Бостон» (6:3), после которого придушили «Нэшвилл» (2:1).

Следующей на пути «Чикаго» оказалась «Аризона». Ей команда из Иллинойса влетела в овертайме (2:4). Последний матч «Би-Хокс» катнули в Денвере, где их смял «Колорадо» (0:5).

Коэффициенты

Победу «Вашингтона» букмекеры рассматривают за 1.68, ничью — за 4.60, а победу «Чикаго» — за 4.20.

Прогноз

В преддверии встречи с «Чикаго» «Вашингтон» влетел самой слабой команде Востока. Перекрыть ту неудачу и заодно прервать 3-матчевую серию поражений он будет пытаться в разборках еще с одной хилой бригадой, которая едет в столицу с бэкграундом из двух поражений и 9 пропущенными голами в сумме.

Ставка

Для «Кэпиталз» это мелкая возможность хоть чуть-чуть реабилитироваться перед фанбазой и самими собой . Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.30.

В попытках добиться первой за три тура победы и набить персональную стату, Ови и компания устроят разнос «Чикаго». Наш альтернативный прогноз — «Вашингтон» победит + ТБ 4.5 за 2.07.