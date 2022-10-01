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    «Авангард» получит мегамотивацию в первой игре на новой арене

    «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Сибирь»
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    «Авангард» против «Нефтехимика»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 1 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Октября 2022 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    «Авангард»

    В 12 встречах нового сезона омичи выхватили 9 очков, из-за чего команда засела на девятой строчке в Восточной конференции с минусовой разницей голов — 31:39.

    После жестокого начала сезона и серии из шести подряд поражений «Авангард» трижды удачно воспользовался не лучшим состоянием своих соперников, благодаря чему набрал первую серьезную партию очков.

    Коэффициенты матча Авангард — Сибирь

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    В 3-матчевой цепочке побед команда Дмитрия Рябыкина разгромила «Барыс» (5:2), прихлопнула «Трактор» (3:1) и снесла «Сочи» (4:1), после чего был скандал в Нижнем, стоивший омичам возможной победы над «Торпедо» (2:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Серьезно париться по поводу судейства в предыдущей игре «Авангард» не стал, и вдогонку разобрал «Нефтехимик» (3:2). В последнем же матче случилось крупное поражение — сырыми ребята из Омска оказались на фоне тяжеловеса уровня «Динамо» (1:4).

    «Сибирь»

    Новосибирцы успели зарубиться в 13 матчах, в которых подняли 16 очков. С такой убедительной статистикой команда закрепилась на третьем месте на Востоке, имея при этом плюсовой баланс голов — 30:28.

    Результаты «Сибири» сегодня крайне непредсказуемы. В трех матчах из пяти последних она победила, но до этого успела подписаться на два подряд поражения — от «Авто» (2:5) и «Барыса» (0:2).

    После выезда в Нур-Султан команда Андрея Мартемьянова нагнула «Нефтехимик» (3:2), а 22 сентября она снова устроила разборки с «Автомобилистом», закончившиеся очередной потерей (3:5).

    Зацепиться за очки «Сибирь» смогла в матчах с «Витязем» и «Нефтехимиком». Обе игры дошли до овертайма. Но если в первой команда добила соперника (5:4 ОТ), то во второй — не сдержала «нефтяников» (1:2 ОТ). Зато во встрече 29-го сентября сибиряки сделали сенсацию, щелкнув в гостях ЦСКА (3:1).

    Коэффициенты

    Победа «Авангарда» в его домашней игре оценивается букмекерами в 1.75, на ничью дается кэф 4.20, а на «Сибирь» — 3.94.

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    Прогноз

    Хоккеисты «Авангарда» долго ждали момента, когда КХЛ официально вернется в Омск. И вот спустя 4 года новенькая «G-Drive Арена» готова принять первый матч, в котором у «ястребов» будет проходной соперник.

    Ради праздничного старта хозяева откатают матч на сто процентов своих возможностей и возьмут победу.

    Ставка

    «Сибирь» провела энергозатратную встречу в Москве, что для омичей превращается еще в одну галочку в списке преимуществ. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1 за 2.04.

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    «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Авангард» получит мегамотивацию в первой игре на новой арене
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