В матче Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 1 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В 12 встречах нового сезона омичи выхватили 9 очков, из-за чего команда засела на девятой строчке в Восточной конференции с минусовой разницей голов — 31:39.

После жестокого начала сезона и серии из шести подряд поражений «Авангард» трижды удачно воспользовался не лучшим состоянием своих соперников, благодаря чему набрал первую серьезную партию очков.

Коэффициенты матча Авангард — Сибирь 1X2Новым игрокам 1.754.104.20Фрибет$40

В 3-матчевой цепочке побед команда Дмитрия Рябыкина разгромила «Барыс» (5:2), прихлопнула «Трактор» (3:1) и снесла «Сочи» (4:1), после чего был скандал в Нижнем, стоивший омичам возможной победы над «Торпедо» (2:4).

Все прогнозы на КХЛ

Серьезно париться по поводу судейства в предыдущей игре «Авангард» не стал, и вдогонку разобрал «Нефтехимик» (3:2). В последнем же матче случилось крупное поражение — сырыми ребята из Омска оказались на фоне тяжеловеса уровня «Динамо» (1:4).

«Сибирь»

Новосибирцы успели зарубиться в 13 матчах, в которых подняли 16 очков. С такой убедительной статистикой команда закрепилась на третьем месте на Востоке, имея при этом плюсовой баланс голов — 30:28.

Результаты «Сибири» сегодня крайне непредсказуемы. В трех матчах из пяти последних она победила, но до этого успела подписаться на два подряд поражения — от «Авто» (2:5) и «Барыса» (0:2).

После выезда в Нур-Султан команда Андрея Мартемьянова нагнула «Нефтехимик» (3:2), а 22 сентября она снова устроила разборки с «Автомобилистом», закончившиеся очередной потерей (3:5).

Зацепиться за очки «Сибирь» смогла в матчах с «Витязем» и «Нефтехимиком». Обе игры дошли до овертайма. Но если в первой команда добила соперника (5:4 ОТ), то во второй — не сдержала «нефтяников» (1:2 ОТ). Зато во встрече 29-го сентября сибиряки сделали сенсацию, щелкнув в гостях ЦСКА (3:1).

Коэффициенты

Победа «Авангарда» в его домашней игре оценивается букмекерами в 1.75, на ничью дается кэф 4.20, а на «Сибирь» — 3.94.

Прогноз

Хоккеисты «Авангарда» долго ждали момента, когда КХЛ официально вернется в Омск. И вот спустя 4 года новенькая «G-Drive Арена» готова принять первый матч, в котором у «ястребов» будет проходной соперник .

Ради праздничного старта хозяева откатают матч на сто процентов своих возможностей и возьмут победу.

Ставка

«Сибирь» провела энергозатратную встречу в Москве, что для омичей превращается еще в одну галочку в списке преимуществ. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1 за 2.04.