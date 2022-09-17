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    «Амур» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Металлург» Мг
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    Семен Кошелев
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Платинум Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Сентября 2022 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 10:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Амур»

    В шести матчах участнику из Хабаровска удалось заработать 6 очков и забить 12 голов при 17 пропущенных. Такие цифровые параметры закинули команду на шестое место в таблице Восточной конференции.

    Со стопроцентной выкладкой «Амур» ворвался в сезон 2-го сентября. На «Мегаспорт Арене» хабаровчане рубились со «Спартаком» (2:3) и выглядели на фоне фаворита не хуже. Но зацепиться за очки в столице им не удалось (2:3).

    Коэффициенты матча Амур — Металлург Мг

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    Выхватив более удобного соперника, «Амуру» перепали первые очки. Случилось это в матче с «Куньлунем» (2:0), после которого команда Вадима Епанчинцева провела слабую игру с «Торпедо» (1:6).

    Все прогнозы на КХЛ

    После разгрома в Нижнем «Амур» оформил победу в суперматче с «Металлургом» Мг (5:4 ОТ) и в лайтовой игре с «Куньлунем» (2:1). Недавно завершенная встреча с «Магниткой» закончилась крупным поражением (0:3).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы в шести матчах набрали 8 баллов, но при этом баланс забитых и пропущенных у команды по-прежнему минусовой — 19:20. В турнирной таблице Востока «лисы» поднялись на третье место.

    В новом сезоне «Металлург» Мг успел трижды проиграть, причем в каждом слитом матче он вел в счете минимум с двойной форой. Первый такой облом «Магнитка» придумала в матче на Кубок Открытия с ЦСКА (2:6).

    После «армейцев» была результативная драка с «Торпедо» (5:4), а затем последовали очередные неудачи, на которые команду Ильи Воробьева подписали «Северсталь» (3:4 ОТ) и «Амур» (4:5 ОТ).

    До овертайма докатился и матч 10-го сентября со «Спартаком». Но в нем «Металлург» Мг вырвал победу — шайба Филиппа Майе решила (2:1 ОТ). Самый уверенный матч «Магнитка» выдала в Хабаровске, где разобрала «Амур» (3:0).

    Коэффициенты

    Во втором подряд очном матче победа «Амура» оценивается в 4.10, а победа «Металлурга» Мг — в 1.68. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.40.

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    Прогноз

    В предыдущей игре аутсайдер статистически был не хуже фаворита, но на итоговом счете это не отразилось.

    Конечно, хабаровчанам должно быть обидно после крупного поражения всухую, очевидно, что еще в одном заходе «Амур» попробует изменить ситуацию в лучшую сторону и скатать такой же матч, как в Магнитогорске.

    Ставка

    Скорее всего, хозяев ждет очередной ноль в разделе набранных очков, но не в статистике заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.02.

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    «Амур» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на хоккей. Второй раунд в Хабаровске будет результативнее первого?
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