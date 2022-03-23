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    Добудут ли «Рейнджерс» третью подряд победу?

    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч НХЛ 23 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Марта 2022 года

    «Нью-Джерси»

    Бригада из Ньюарка приняла участие в 62 матчах регулярного чемпионата, заработав суммарно 49 очков. В таблице Столичного дивизиона «Девс» застряли на последнем месте.

    Четыре встречи «Нью-Джерси» из пяти предыдущих закончились поражениями. Первую потерю баллов «Дэвилз» пережили в домашней игре с «Виннипегом» 11 марта (1:2).

    После неудачного матча с «Джетс» подопечные Линди Раффа принимали «Анахайм». В зарубе с «Дакс» хозяева «Пруденшал Центра» сумели перебить калифорнийских гостей в серии буллитов (2:1 Б).

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    Три следующих поединка «Нью-Джерси» слил с разницей в 3 шайбы. Все три неудачи ждали «дьяволов» в Канаде, где их соперниками оказались «Ванкувер» (3:6), «Калгари» (3:6) и «Эдмонтон» (3:6).

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена вышли на лед в рамках 63 поединков регулярки. В этих матчах им удалось урвать 85 баллов и занять второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    В период с 9 по 11 марта «Рейнджерс» потерпели два крупных поражения — от «Миннесоты» (2:5) и «Сент-Луиса» (2:6). Зато потом команду ждали четыре победы в пяти играх.

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    • Сперва в Техасе подопечные Жерара Галлана уверенно разобрались с «Далласом» (7:4), а затем в «Мэдисон Сквер Гарден» «синерубашечники» припечатали «Анахайм» (4:3 ОТ).

    Еще одну потерю очков «Рейнджерс» допустили в дерби с «Айлендерс» (1:2), а в паре следующих игр сумели прихлопнуть топов НХЛ — «Тампу-Бэй» (2:1) и «Каролину» (2:0).

    Коэффициенты

    Зарядить на победу «Нью-Джерси» в предстоящем матче букмекеры предлагают за 3.62, ничья оценивается в 4.78, а победа «Рейнджерс» — в 1.81.

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    Прогноз

    Три последних встречи «Джерси» закончились поражениями. При этом в каждом матче «Девс» пропустили по 6 голов. Чувствуя запах крови, «рейнджеры» едут в Ньюарк за двумя очками и выносом хозяев.

    Ставка

    В «Пруденшал Центре» ньюйоркцы не пожалеют ослабленных «Дэвилз» и отпразднуют на чужом льду очередной триумф. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.05.

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    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.03.2022. Прогнозы на хоккей. Добудут ли «Рейнджерс» третью подряд победу?
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