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    Четвертый матч «Авангарда» и «Ак Барса» пройдет спокойно?

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 8 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
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    Арсений Грицюк
    В четвертом матче серии 1/4 финала Востока «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Балашиха» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 08 Марта 2022 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Авангард»

    В первом поединке на «Татнефть-Арене» «Авангард» благодаря дублю Прохоркина вырвал у «Ак Барса» победу в овертайме — 2:1 ОТ. В этом матче у омичей были скромные показатели по реализации — 7.14%, зато в обороне они отыграли сильно — 96.55% отраженных угроз.

    Второй поединок «Авангард» провел спокойнее, несмотря на зарубу в первом периоде. После перерыва «ястребы» в одноименном порядке захватили преимущество и разгромили «котов» — 5:2.

    Коэффициенты матча Авангард — Ак Барс

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    В Балашихе команда Боба Хартли вновь сыграла успешно благодаря надежной обороне — 2:0. В этом матче омичи нанесли всего 19 бросков, в то время как сами справились с 43 ударами «Ак Барса».

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    В 47 играх регулярного чемпионата «Авангарду» удалось урвать 58 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда из Омска оказалась пятой.

    «Ак Барс»

    Для «Ак Барса» противостояние с «Авангардом» складывается печально. Первая беда настигла казанскую команду на «Татнефть-Арене», где хозяева не смогли справиться с соперниками в овертайме — 2:1 ОТ.

    Во втором поединке «Ак Барс» дважды вынужден был отыгрываться в стартовом периоде, после чего посыпался и был разбит — 2:5. Подкачала команду слабая реализация (7.14%) и низкий процент отраженных бросков (87.5%).

    На чужой территории у ребят Дмитрия Квартальнова дела не улучшились. В Балашихе гости уступили всухую — 2:0. За час матча «коты» бахнули в створ «Авангарда» 43 раза, однако удары оказались пустыми.

    В регулярном чемпионате «Ак Барс» успел провести 48 матчей и заработать 66 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он финишировал на итоговом четвертом месте.

    Коэффициенты

    На «Авангард» в этом матче букмекеры дают возможность поставить за 2.37, кэф на ничью — 3.80, а на победу «Ак Барса» — 2.67.

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    Прогноз

    Сейчас омская команда близка к тому, чтобы всухую затащить серию. Очевидно, что при родных болельщиках «ястребы» попытаются завладеть преимуществом, а затем дотерпеть, как это было в предыдущих встречах.

    Ставка

    От игры, которая может стать решающей, много голов ждать опасно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 с коэффициентом 2.18.

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    «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на хоккей. Четвертый матч «Авангарда» и «Ак Барса» пройдет спокойно?
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