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    «Торонто» и «Каролина» не пожалеют друг друга?

    «Торонто» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч НХЛ 8 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Каролина»
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    Джейсон Спецца
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 8 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    В 42 встречах регулярки канадской команде из Онтарио удалось завоевать 61 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «листочки» находятся на третьем месте, опережая четвертый «Бостон» на 6 пунктов.

    На данный момент «Торонто» проводит очередную беспроигрышную серию, которая уже дошла до пяти поединков, а стартовала она с гостевой победы над «Айлендерс» (3:1).

    После матча с «островитянами» команду Шелдона Кифа ждал домашний замес с «Анахаймом», в котором «Мэйпл Лифс» оказались сильнее благодаря выигранной серии буллитов (4:3 Б).

    Все прогнозы на НХЛ

    Позже в Мичигане канадская бригада припечатала «Детройт» (7:4), а затем поучаствовала в 2-матчевом противостоянии с «Нью-Джерси». В нем «Торонто» дважды одержал верх (6:4, 7:1).

    «Каролина»

    Парни из Роли провели 42 встречи, в которых захватили 64 балла. В Столичном дивизионе «Харрикейнз» лидируют, опережая вторых «Рейнджерс» по лучшим дополнительным показателям.

    Не так давно у «Каролины» случилось обидное поражение, прервавшее ее беспроигрышную серию. Произошла такая неприятность 23 января, когда «Кейнс» неожиданно слились «Нью-Джерси» (4:7).

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    • После осечки в игре с «Дэвилз» команда Рода Бриндамора кинулась строить новую цепочку без поражений, которая началась с домашней победы над «Вегасом» по буллитам (4:3 Б).

    В послематчевых бросках «Каролина» позже перебила и «Оттаву» (3:2 Б). В двух последних играх «ураганы» на своем льду скромно обошлись с «Нью-Джерси» (2:1) и «Сан-Хосе» (2:1).

    Коэффициенты

    Успешный результат «Торонто» в предстоящем матче рассматривается букмекерами за 2.23, ничья оценивается в 4.68, а победа «Каролины» — в 2.74.

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    Прогноз

    В трех последних матчах с участием «Торонто» общий тотал пробивал отметку в 8+ голов. А раз у канадских ребят в соперниках будет одна из сильнейших команд Востока, вполне логично ждать «верха» и в четвертом поединке подряд.

    Ставка

    В предстоящем матче публика увидит кровавый замес, в котором заброшенные шайбы пачками могут полететь в обе стороны. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Торонто» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Торонто» и «Каролина» не пожалеют друг друга?
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