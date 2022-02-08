В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 8 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

В 40 играх канадская бригада из Онтарио завоевала 32 очка. В таблице Атлантического дивизиона «Сенс» находятся на седьмом месте с солидным отставанием от топ-4 — 23 пункта.

Последнюю домашнюю победу в основное время «Оттаве» удалось завоевать 26 января. В тот игровой день «сенаторы» в одну калитку вынесли «Баффало» (5:0).

После уничтожения «Сэйбрз» подопечные Ди Джея Смита скатали еще три встречи на своем льду. При родных болельщиках «Сенаторз» уступили «Каролине» (2:3 Б), «Анахайму» (1:2) и прихлопнули «Эдмонтон» (3:2 ОТ).

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Последнюю перед небольшой паузой встречу «Оттава» провела на «UBS Арене» против «Айлендерс». В зарубе с «островитянами» команда Смита прошляпила преимущество в счете и проиграла крупно (1:4).

«Нью-Джерси»

Хоккеисты из Джерси провели в регулярке 45 матчей, в которых зацепили всего 35 очков. В списке Столичного дивизиона «дьяволы» засели на восьмой строчке.

Последний раз «Нью-Джерси» брал очки 23 января. В замесе с «Каролиной» «Дэвилз» сенсационно оказались сильнее, отгрузив «ураганам» 7 шайб на своей территории (7:4).

Однако после триумфа в игре с «Кейнс» ребята Линди Раффа потерпели шесть подряд поражений. Стартовала очередная черная серия с поединков в «Пруденшал Центре» против «Лос-Анджелеса» (2:3) и «Далласа» (1:5).

Далее на выезде «Нью-Джерси» оказался слабее «Тампы-Бэй» (2:3) и получил ответку от «Каролины» (1:2). В двух недавних играх «Дэвилз» зарубились с «Торонто». Оба раза команда Раффа сражалась безуспешно (4:6, 1:7).

Коэффициенты

На «Оттаву» в этой игре букмекеры предлагают поставить с кэфом 2.36. На победу «Джерси» они дают возможность грузануть за 2.58. Ничейный результат оценивается в 4.62.

Прогноз

В текущем сезоне «Дэвилз» любят проводить низовые матчи . И чаще это происходит во встречах с более равными соперниками, так как от топов «Девс» могут отлететь. В поединке с «Оттавой», являющейся одной из худших по результативности, большого количества голов также ждать опасно.

Ставка

В Канаде игра завершится без морального выноса чужих вратарей. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.97.