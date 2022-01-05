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    «Нэшвилл» пошумит в Лас-Вегасе?

    «Вегас» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч НХЛ 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Нэшвилл»
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    Филип Форсберг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 5 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вегас»

    В копилке ребят из Лас-Вегаса хранится 45 очков. Эти баллы «рыцари» хватанули в 35 встречах. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона они занимают первое место.

    Незадолго до вынужденного отдыха «Вегас» оформил пять побед подряд. В этот удачный период «отбросы» успели вынести «Миннесоту» (6:4), «Бостон» (4:1), «Нью-Джерси» (5:3), «Рейнджерс» (3:2 Б) и «Айлендерс» (4:3 Б).

    Накрылась неуступчивая серия «Вегаса» 22 декабря, когда на «Т-Мобайл Арене» парни Питера Дебура не выдержали результативной зарубы с «Тампой-Бэй» (3:4).

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    Но после паузы в НХЛ хоккеисты из Лас-Вегаса оформили две победы в трех встречах. Им удалось обыграть «Лос-Анджелес» (6:3) и «Анахайм» (3:1). А в последнем матче «Голден Найтс» уступили «Виннипегу» (4:5 ОТ).

    «Нэшвилл»

    В 33 поединках парни из Теннесси заработали 42 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона «хищники» закрепились на втором месте с 2-очковым отрывом от третьей «Миннесоты».

    Совсем недавно у «Нэшвилла» была своя крутая беспроигрышная серия. Ее «Предс» растянули на семь матчей. Запустили этот тренд парни Джона Хайнса в домашней встрече с «Монреалем» (4:3 ОТ).

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    • Далее на чужих площадках «Нэшвилл» переиграл «Детройт» (5:2), «Айлендерс» (4:3), «Нью-Джерси» (3:2) и «Рейнджерс» (1:0). Позже дома «Предаторз» снесли «Колорадо» (5:2), а в Иллинойсе — хлопнули «Чикаго» (3:2 ОТ).

    По возвращении на лед после паузы «Смэшвилл» дважды проиграл. Это были матчи с «Вашингтоном» (3:5) и «Коламбусом» (3:4 Б). В третьей игре «Предс» поиздевались над «Чикаго» (6:1).

    Коэффициенты

    На «Вегас» букмекеры дают коэффициент 1.89, ничья оценивается в 4.68, а успешный для «Нэшвилла» результат — в 3.52.

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    Прогноз

    Пока «Вегас» с переменчивым успехом справляется с кадровыми потерями, «Нэшвилл» едет в Неваду с полной обоймой и, безусловно, устроит рубилово с местной командой.

    Ставка

    Банде Хайнса хватит сил, чтобы бахнуть в сетку «Голден Найтс» несколько голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 1.93.

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    «Вегас» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» пошумит в Лас-Вегасе?
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