В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 14 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Чикаго» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

В 27 матчах хоккеисты из Иллинойса смогли заработать 22 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ястребы» занимают седьмое место с отставанием от плей-офф в 9 пунктов.

В декабре «Чикаго» провел шесть поединков, но кривые результаты «Блэкхокс» позволили им отпраздновать всего три победы и пережить столько же поражений.

В начале месяца подопечные Дерека Кинга скатали гостевую серию. На чужом льду «Би-Хокс» одержали верх над «Вашингтоном» (4:3 Б), уступили «Рейнджерс» (2:3) и оказались сильнее «Айлендерс» (3:2 Б).

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Ненадолго «Чикаго» вернулся к себе домой, где при родных трибунах его уничтожили «Рейнджерс» (2:6). А в очередных матчах на выезде «ястребы» победили «Монреаль» (2:0) и слились «Торонто» (4:5).

«Калгари»

Канадский клуб из Альберты принял участие в 28 поединках, в которых взял 36 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он по-прежнему первый. Дистанция между вторым «Анахаймом» — 1 балл.

Еще пару недель назад «Калгари» сверкнул 3-матчевой беспроигрышной серией. В течение этого небольшого периода «Флеймз» успели вынести «Питтсбург» (2:1 Б), «Лос-Анджелес» (3:2) и «Анахайм» (4:3 Б).

Однако после встречи с «Дакс» ситуация для команды Дэррила Саттера резко развернулась в противоположную сторону. «Огоньки» пережили четыре подряд поражения.

На чужой территории «Калгари» отдал очки «Вегасу» (2:3) и «Сан-Хосе» (3:5). Вернувшись в Канаду, «Флеймз» проиграли «Каролине» (1:2 ОТ) и «Бостону» (2:4).

Коэффициенты

Победу «Чикаго» букмекеры предлагают зацепить за 3.05, а на «Калгари» они дают коэффициент 2.24. Ничья оценивается в 3.98.

Прогноз

К игре с «Блэкхокс» «Флеймз» подходят в подавленном состоянии и будут надеяться на то, что им удастся наконец-то взять очки в матче с одним из аутсайдеров Запада.

Однако «Чикаго» умеет огрызаться в играх с топами , как это было в прошлой встрече с «Торонто».

Ставка

Для «Калгари» предстоящий поединок проходным не будет. Банда Кинга, безусловно, зарубится с канадскими гостями в результативном махаче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.14.