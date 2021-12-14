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    Какой результативности ждать в домашней игре «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч НХЛ 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Калгари»
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    Коннор Мерфи
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 14 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Чикаго» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Чикаго — Калгари

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  • 2.95
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  • 4.20
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    В 27 матчах хоккеисты из Иллинойса смогли заработать 22 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ястребы» занимают седьмое место с отставанием от плей-офф в 9 пунктов.

    В декабре «Чикаго» провел шесть поединков, но кривые результаты «Блэкхокс» позволили им отпраздновать всего три победы и пережить столько же поражений.

    В начале месяца подопечные Дерека Кинга скатали гостевую серию. На чужом льду «Би-Хокс» одержали верх над «Вашингтоном» (4:3 Б), уступили «Рейнджерс» (2:3) и оказались сильнее «Айлендерс» (3:2 Б).

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    Ненадолго «Чикаго» вернулся к себе домой, где при родных трибунах его уничтожили «Рейнджерс» (2:6). А в очередных матчах на выезде «ястребы» победили «Монреаль» (2:0) и слились «Торонто» (4:5).

    «Калгари»

    Канадский клуб из Альберты принял участие в 28 поединках, в которых взял 36 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он по-прежнему первый. Дистанция между вторым «Анахаймом» — 1 балл.

    Еще пару недель назад «Калгари» сверкнул 3-матчевой беспроигрышной серией. В течение этого небольшого периода «Флеймз» успели вынести «Питтсбург» (2:1 Б), «Лос-Анджелес» (3:2) и «Анахайм» (4:3 Б).

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    • Однако после встречи с «Дакс» ситуация для команды Дэррила Саттера резко развернулась в противоположную сторону. «Огоньки» пережили четыре подряд поражения.

    На чужой территории «Калгари» отдал очки «Вегасу» (2:3) и «Сан-Хосе» (3:5). Вернувшись в Канаду, «Флеймз» проиграли «Каролине» (1:2 ОТ) и «Бостону» (2:4).

    Коэффициенты

    Победу «Чикаго» букмекеры предлагают зацепить за 3.05, а на «Калгари» они дают коэффициент 2.24. Ничья оценивается в 3.98.

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    Прогноз

    К игре с «Блэкхокс» «Флеймз» подходят в подавленном состоянии и будут надеяться на то, что им удастся наконец-то взять очки в матче с одним из аутсайдеров Запада.

    Однако «Чикаго» умеет огрызаться в играх с топами, как это было в прошлой встрече с «Торонто».

    Ставка

    Для «Калгари» предстоящий поединок проходным не будет. Банда Кинга, безусловно, зарубится с канадскими гостями в результативном махаче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.14.

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    «Чикаго» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на хоккей. Какой результативности ждать в домашней игре «Чикаго»?
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