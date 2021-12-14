Коэффициенты на матч Чикаго — Калгари
«Чикаго»
В 27 матчах хоккеисты из Иллинойса смогли заработать 22 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ястребы» занимают седьмое место с отставанием от плей-офф в 9 пунктов.
В декабре «Чикаго» провел шесть поединков, но кривые результаты «Блэкхокс» позволили им отпраздновать всего три победы и пережить столько же поражений.
В начале месяца подопечные Дерека Кинга скатали гостевую серию. На чужом льду «Би-Хокс» одержали верх над «Вашингтоном» (4:3 Б), уступили «Рейнджерс» (2:3) и оказались сильнее «Айлендерс» (3:2 Б).
Ненадолго «Чикаго» вернулся к себе домой, где при родных трибунах его уничтожили «Рейнджерс» (2:6). А в очередных матчах на выезде «ястребы» победили «Монреаль» (2:0) и слились «Торонто» (4:5).
«Калгари»
Канадский клуб из Альберты принял участие в 28 поединках, в которых взял 36 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он по-прежнему первый. Дистанция между вторым «Анахаймом» — 1 балл.
Еще пару недель назад «Калгари» сверкнул 3-матчевой беспроигрышной серией. В течение этого небольшого периода «Флеймз» успели вынести «Питтсбург» (2:1 Б), «Лос-Анджелес» (3:2) и «Анахайм» (4:3 Б).
Однако после встречи с «Дакс» ситуация для команды Дэррила Саттера резко развернулась в противоположную сторону. «Огоньки» пережили четыре подряд поражения.
На чужой территории «Калгари» отдал очки «Вегасу» (2:3) и «Сан-Хосе» (3:5). Вернувшись в Канаду, «Флеймз» проиграли «Каролине» (1:2 ОТ) и «Бостону» (2:4).
Коэффициенты
Победу «Чикаго» букмекеры предлагают зацепить за 3.05, а на «Калгари» они дают коэффициент 2.24. Ничья оценивается в 3.98.
Прогноз
К игре с «Блэкхокс» «Флеймз» подходят в подавленном состоянии и будут надеяться на то, что им удастся наконец-то взять очки в матче с одним из аутсайдеров Запада.
Однако
Ставка
Для «Калгари» предстоящий поединок проходным не будет. Банда Кинга, безусловно, зарубится с канадскими гостями в результативном махаче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.14.