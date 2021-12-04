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    В игре против «Трактора» «Спартак» не сольется крупно?

    «Трактор» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч КХЛ 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Спартак»
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    Эмиль Петтерссон
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Трактор Арене» 4 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. «Трактор» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Декабря 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 14:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Трактор — Спартак

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 4.05
  • Ставка!
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    «Трактор»

    Челябинские парни в 37 встречах отвоевали у соперников 53 очка. В таблице Восточной конференции они по-прежнему держатся на второй позиции и не подпускают третью команду.

    В шести предыдущих матчах «Трактор» проиграл четырежды. При этом две неудачи команда пережила на своем льду. В первой такой игре «танкисты» бестолково провозились с «Нефтехимиком» (0:1).

    А после скучного зрелища с гостями из Нижнекамска подопечные Анвара Гатиятулина отпраздновали победу над «Адмиралом» (2:1). Затем в Москве челябинцы устроили результативное месиво с «Динамо», в котором в итоге оказались слабее (6:7 ОТ).

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    Еще одну победу «Трактор» затащил в игре с «Локомотивом» (2:1 ОТ). В двух свежих матчах ребята Гатиятулина остались с пустыми карманами, уступив «Динамо» Минск (1:2) и «Амуру» (0:2).

    «Спартак»

    Столичные парни скатали 36 матчей и взяли 39 очков. В зачете Западной конференции «народная команда» оказалась на седьмом месте с отрывом в 3 балла от ближайшего соседа не из зоны плей-офф.

    С 6 по 16 ноября «Спартак» погрузился в очередную безвыигрышную серию, которая прекратилась в домашнем поединке против «Барыса» 18 числа (5:2).

    После встречи с казахстанцами парни Бориса Миронова дважды съехались с «Йокеритом», которого они сперва обыграли (4:2), а затем — крупно слились (1:6).

    Еще в паре матчей «Спартак» был хорош против «Куньлуня» (6:4) и «Динамо» Москва (4:1). В последних же встречах красно-белые раздали очки «Локомотиву» (1:2 Б) и «Автомобилисту» (1:3).

    Прогноз и ставка

    В игре в Челябинске букмекеры считают «Трактор» безоговорочным фаворитом с кэфом на победу 1.76. Ничья оценивается в 4.30, а победа «Спартака» — в 3.92.

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    Прошлая их встреча на «Трактор Арене» закончилась для хозяев плачевно — 2:6. Очевидно, что сейчас красно-белые не в такой форме, чтобы хлопнуть «Трактор» с аналогичной разницей в счете, однако за очки московская команда точно повоюет.

    Слегка подуставший коллектив Гатиятулина, хоть и будет играть с позиции первого номера, не вынесет столичных гостей в одну калитку. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит с форой +1 за 1.80.

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    «Трактор» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на хоккей. В игре против «Трактора» «Спартак» не сольется крупно?
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