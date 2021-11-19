В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Белорусские ребята провели 28 матчей, в ходе которых они накопили 33 очка. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы опустились на седьмую позицию.

После победы над «Адмиралом» 26 октября (3:2) «Динамо» Минск провело шесть встреч, в пяти из которых уступило своим соперникам. Эта грустная серия началась с зарубы с «Салаватом Юлаевым» (3:5).

В первом ноябрьском поединке подопечные Крэйга Вудкрофта крупно влетели «Динамо» Москва (3:7), а еще одно разгромное поражение минские парни пережили в противостоянии с «Торпедо» (0:4)

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Разбавить серию неудач «Динамо» Минск удалось в матче со «Спартаком» (4:3 ОТ). После Евротура команда Вудкрофта на своем льду не справилась с «Локомотивом» (3:7) и «Северсталью» (3:4 Б).

ЦСКА

Столичная команда приняла участие в 29 поединках и заработала в них 38 баллов. В турнирной таблице Западной конференции «армейцы» идут четвертыми.

Последнее гостевое поражение ЦСКА пережил в противостоянии с «Сибирью» 28 октября (0:1). А после осечки в Новосибирске москвичи оформили четыре победы подряд.

На своем льду подопечные Сергея Федорова хлопнули «Автомобилист» (1:0). А через несколько дней они одержали верх над «Витязем» в Подольске (5:6 ОТ).

Далее в столице ЦСКА разгромил СКА (4:0). После паузы на Евротур красно-синие разобрались с «Северсталью» (3:2 Б). Еще в одной игре ребята Федорова уступили «Динамо» Москва (2:3 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Минск оценивается в 2.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу ЦСКА 2.15.

В пяти поединках из шести белорусская команда проиграла. А в шести предыдущих матчах она пропустила по 3+ гола .

Сейчас коллектив Вудкрофта явно не в форме, поэтому у «армейцев» будет шикарный шанс заработать пару баллов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 1.91.