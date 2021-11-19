ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Десятка лучших бомбардиров в истории футбола. Месси и Роналду приближаются к рекорду Бицана Босния и Герцеговина — УкраинаЗадача-минимум выполнена. Украина победила в Боснии и получила путевку в «стыки» Италия неожиданно сыграет в плей-офф Отбор на ЧМ-2022: Кто вышел, и кто в плей-офф
  • 07:01
    • Карацев может заменить Хуркача на Итоговом турнире АТР
  • 06:46
    • Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA
  • 22:20
    • ЦСКА по буллитам уступил «Динамо» в столичном дерби
  • 22:10
    • «Локомотив» одержал выездную победу над СКА
  • 18:03
    • World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
    Все новости спорта

    «Армейцы» возьмут очки в Минске?

    «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч КХЛ 19 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Минск

    Белорусские ребята провели 28 матчей, в ходе которых они накопили 33 очка. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы опустились на седьмую позицию.

    После победы над «Адмиралом» 26 октября (3:2) «Динамо» Минск провело шесть встреч, в пяти из которых уступило своим соперникам. Эта грустная серия началась с зарубы с «Салаватом Юлаевым» (3:5).

    В первом ноябрьском поединке подопечные Крэйга Вудкрофта крупно влетели «Динамо» Москва (3:7), а еще одно разгромное поражение минские парни пережили в противостоянии с «Торпедо» (0:4)

    Все прогнозы на КХЛ

    Разбавить серию неудач «Динамо» Минск удалось в матче со «Спартаком» (4:3 ОТ). После Евротура команда Вудкрофта на своем льду не справилась с «Локомотивом» (3:7) и «Северсталью» (3:4 Б).

    ЦСКА

    Столичная команда приняла участие в 29 поединках и заработала в них 38 баллов. В турнирной таблице Западной конференции «армейцы» идут четвертыми.

    Последнее гостевое поражение ЦСКА пережил в противостоянии с «Сибирью» 28 октября (0:1). А после осечки в Новосибирске москвичи оформили четыре победы подряд.

    На своем льду подопечные Сергея Федорова хлопнули «Автомобилист» (1:0). А через несколько дней они одержали верх над «Витязем» в Подольске (5:6 ОТ).

    Далее в столице ЦСКА разгромил СКА (4:0). После паузы на Евротур красно-синие разобрались с «Северсталью» (3:2 Б). Еще в одной игре ребята Федорова уступили «Динамо» Москва (2:3 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Минск оценивается в 2.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу ЦСКА 2.15.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В пяти поединках из шести белорусская команда проиграла. А в шести предыдущих матчах она пропустила по 3+ гола.

    Сейчас коллектив Вудкрофта явно не в форме, поэтому у «армейцев» будет шикарный шанс заработать пару баллов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  5.15
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Зенит — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Армейцы» возьмут очки в Минске?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры