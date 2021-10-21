В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Платинум Арене» 21 октября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

После 20 сыгранных матчей в копилке клуба из Хабаровска лежат 16 очков. А в турнирной таблице Восточной конференции он находится на девятом месте.

Несколько недель назад у «Амура» был хороший период, во время которого «тигры» оформили победы над «Торпедо» (4:3 ОТ), «Динамо» Рига (3:2 Б) и «Витязем» (2:1 Б).

Но после успешной серии подопечные Михаила Кравеца потерпели пять поражений в шести поединках. Сперва «тигрята» дважды оказались слабее «Трактора» (0:2, 4:5).

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А после крупной победы над ЦСКА в Москве (5:1) «Амур» допустил осечки в играх с «Торпедо» (1:2 ОТ), «Ак Барсом» (2:3 ОТ) и «Нефтехимиком» (2:3 Б).

«Адмирал»

В резерве у ребят из Владивостока всего 13 баллов, которые команда затащила в 19 играх. В турнирной таблице Востока она застряла на 11-й строчке.

В начале октября «Адмирал» выдал две победы на «Фетисов-Арене». Сперва «моряки» разделались с «Торпедо» (2:1), а после поражения от рижского «Динамо» (1:2) они прибили «Витязь» (3:2).

Однако родные стены не помогли парням Александра Андриевского в двух встречах с «Трактором» (3:4 Б, 2:4). А за пределами Владивостока команда успела проиграть ЦСКА (1:2).

Затем в Минске «Адмирал» не сумел взять очки в дуэли с местным «Динамо» (2:3). А вот в Ярославле «моряки» неожиданно одержали верх над «Локомотивом» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Амура» оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Адмирала» — 3.18.

В пяти из восьми домашних матчей с участием «Амура» общий тотал превышал 5 голов , при этом «тигры» далеко не всегда в тех встречах побеждали.

«Адмирал» в своем последнем поединке наконец-то прервал серию поражений и готов будет зацепить еще пару баллов в Хабаровске.

Очевидно, что от этой встречи проблемные команды ждут многого, поэтому за очки они будут бороться в результативном месиве. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.89.