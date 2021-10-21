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    «Амур» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Адмирал»
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    «Амур» в домашнем матче с «Трактором»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Платинум Арене» 21 октября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Октября 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Амур»

    После 20 сыгранных матчей в копилке клуба из Хабаровска лежат 16 очков. А в турнирной таблице Восточной конференции он находится на девятом месте.

    Несколько недель назад у «Амура» был хороший период, во время которого «тигры» оформили победы над «Торпедо» (4:3 ОТ), «Динамо» Рига (3:2 Б) и «Витязем» (2:1 Б).

    Но после успешной серии подопечные Михаила Кравеца потерпели пять поражений в шести поединках. Сперва «тигрята» дважды оказались слабее «Трактора» (0:2, 4:5).

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    А после крупной победы над ЦСКА в Москве (5:1) «Амур» допустил осечки в играх с «Торпедо» (1:2 ОТ), «Ак Барсом» (2:3 ОТ) и «Нефтехимиком» (2:3 Б).

    «Адмирал»

    В резерве у ребят из Владивостока всего 13 баллов, которые команда затащила в 19 играх. В турнирной таблице Востока она застряла на 11-й строчке.

    В начале октября «Адмирал» выдал две победы на «Фетисов-Арене». Сперва «моряки» разделались с «Торпедо» (2:1), а после поражения от рижского «Динамо» (1:2) они прибили «Витязь» (3:2).

    Однако родные стены не помогли парням Александра Андриевского в двух встречах с «Трактором» (3:4 Б, 2:4). А за пределами Владивостока команда успела проиграть ЦСКА (1:2).

    Затем в Минске «Адмирал» не сумел взять очки в дуэли с местным «Динамо» (2:3). А вот в Ярославле «моряки» неожиданно одержали верх над «Локомотивом» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Амура» оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Адмирала» — 3.18.

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    В пяти из восьми домашних матчей с участием «Амура» общий тотал превышал 5 голов, при этом «тигры» далеко не всегда в тех встречах побеждали.

    «Адмирал» в своем последнем поединке наконец-то прервал серию поражений и готов будет зацепить еще пару баллов в Хабаровске.

    Очевидно, что от этой встречи проблемные команды ждут многого, поэтому за очки они будут бороться в результативном месиве. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.89.

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    «Амур» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на хоккей. Каким тоталом порадует нас Дальневосточное дерби?
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