ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А «Лацио» — «Локомотив»Безнадега в Риме. «Локомотив» беспомощно проиграл «Лацио» Алексей ЖамновОтодвинули Знарка и выбрали Жамнова. Как за несколько дней ФХР вляпалась в историю?
  • 07:07
    • Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 06:49
    • Хавбек «Спартака» претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
  • 23:49
    • «Локомотив» проиграл «Лацио» в Риме
  • 00:12
    • «Тоттенхэм» отгрузил пять мячей словенской «Муре»
  • 23:59
    • «Вест Хэм» нанес поражение «Рапиду»
  • 23:54
    • «Байер» выиграл у «Селтика», «Бетис» одолел «Ференцварош»
  • 22:47
    • Витория о победе над «Наполи»: Я очень счастлив
    Все новости спорта

    Встреча команд из низов таблиц получится яркой

    «Амур» — «Динамо» Рига. Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Динамо Рига
    Прогноз и ставки на «Амур» — «Динамо» Рига
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Глеб Корягин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «Платинум Арене» 2 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Амур»

    В 12 встречах чемпионата коллективу из Хабаровска удалось заработать 7 очков, что отправило его на девятую позицию в общекомандном рейтинге Восточной конференции.

    На старте сезона «Амуру» пришлось нелегко, так как проиграли «тигрята» пять поединков подряд. Первую победу они завоевали в противостоянии с «Северсталью» 15 сентября (3:2).

    В двух следующих встречах «Амур» пережил крупные поражения от «Магнитки» (2:6) и СКА (1:5), после чего была отставка главного тренера.

    Все прогнозы на КХЛ

    В дебютной игре под руководством Михаила Кравеца хабаровчане прибили «Куньлунь» (0:2). А после поражений от «Витязя» (1:4) и «Динамо» Минск (1:2) «Амур» победил «Торпедо» (4:3 ОТ).

    «Динамо» Рига

    Представители Латвии провели в регулярке 12 поединков, в которых сумели взять 9 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда застряла на 11-й строчке.

    Старт для «Динамо» Рига, как и для «Амура», не был особо удачным. Только в одной встрече из четырех бордовые сумели победить. Разделались они с «Куньлунем» (6:5).

  • Отодвинули Знарка и выбрали Жамнова. Как за несколько дней ФХР вляпалась в историю?
  • Хронология событий, связанных с назначением тренера сборной России по хоккею
  • Вчера

    • Но после пятой игры в сезоне коллектив Сергея Зубова дважды взял максимум очков. В тех матчах рижане одержали верх над «Торпедо» (2:1) и «Барысом» (3:2).

    Далее команда пережила поражения от «Спартака» (1:3), «Динамо» Москва (1:4) и «Северстали» (1:2 ОТ). А в паре домашних поединков «Динамо» Рига обыграло «Сочи» (2:1) и опять слилось «Северстали» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Амура» букмекеры предлагают поставить за 2.21, на победу «Динамо» Рига — за 2.83, а на ничью они дают коэффициент 4.00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В Хабаровске любителей хоккея ждет заруба ребят, которые в этом сезоне чаще раздают очки другим и являются одними из самых пропускающих в КХЛ.

    В очной битве баллы нужны каждой команде, поэтому и сама встреча, и ее результативность должны всех приятно удивить. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Мариуполь — Рух Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Шахтер С
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кальяри — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сток Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Амур» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на хоккей. Встреча команд из низов таблиц получится яркой
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры