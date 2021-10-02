В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «Платинум Арене» 2 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

В 12 встречах чемпионата коллективу из Хабаровска удалось заработать 7 очков, что отправило его на девятую позицию в общекомандном рейтинге Восточной конференции.

На старте сезона «Амуру» пришлось нелегко, так как проиграли «тигрята» пять поединков подряд. Первую победу они завоевали в противостоянии с «Северсталью» 15 сентября (3:2).

В двух следующих встречах «Амур» пережил крупные поражения от «Магнитки» (2:6) и СКА (1:5), после чего была отставка главного тренера.

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В дебютной игре под руководством Михаила Кравеца хабаровчане прибили «Куньлунь» (0:2). А после поражений от «Витязя» (1:4) и «Динамо» Минск (1:2) «Амур» победил «Торпедо» (4:3 ОТ).

«Динамо» Рига

Представители Латвии провели в регулярке 12 поединков, в которых сумели взять 9 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда застряла на 11-й строчке.

Старт для «Динамо» Рига, как и для «Амура», не был особо удачным. Только в одной встрече из четырех бордовые сумели победить. Разделались они с «Куньлунем» (6:5).

Но после пятой игры в сезоне коллектив Сергея Зубова дважды взял максимум очков. В тех матчах рижане одержали верх над «Торпедо» (2:1) и «Барысом» (3:2).

Далее команда пережила поражения от «Спартака» (1:3), «Динамо» Москва (1:4) и «Северстали» (1:2 ОТ). А в паре домашних поединков «Динамо» Рига обыграло «Сочи» (2:1) и опять слилось «Северстали» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Амура» букмекеры предлагают поставить за 2.21, на победу «Динамо» Рига — за 2.83, а на ничью они дают коэффициент 4.00.

В Хабаровске любителей хоккея ждет заруба ребят, которые в этом сезоне чаще раздают очки другим и являются одними из самых пропускающих в КХЛ .

В очной битве баллы нужны каждой команде, поэтому и сама встреча, и ее результативность должны всех приятно удивить. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.11.