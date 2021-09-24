В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 24 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Коллектив из Нижнекамска в турнирной таблице Восточной конференции закрепился на седьмой позиции с 8 очками в резерве, которые он отвоевал в восьми матчах.

В дебюте нового сезона «Нефтехимик» выстрелил тремя домашними победами. Обыграли «волки» «Куньлунь» (5:1), «Йокерит» (4:2) и «Сибирь» (4:2).

Но после крутого старта подопечные Олега Леонтьева потерпели три подряд поражения. Его команда проиграла «Салавату Юлаеву» (1:5), «Металлургу» Мг (0:4) и «Трактору» (1:3).

Все прогнозы на КХЛ

Еще пару баллов «Нефтехимик» отнес в свою копилку после встречи с «Витязем» (5:2). А в недавнем поединке нижнекамцы минимально уступили «Сочи» (0:1).

«Спартак»

Московские парни после девяти поединков имеют на 10 очков. С такими данными они занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Начало регулярки «Спартак» встретил воодушевленно, выдав три победы. В этих матчах красно-белые обыграли «Адмирал» (4:1), «Амур» (3:1) и «Витязь» (3:2 ОТ).

Первое поражение столичная команда пережила в Уфе, где слилась «Салавату Юлаеву» с минимальной форой (1:2). В следующем матче москвичи раскатали «Барыс» (4:1).

Вернувшись домой, «Спартак» неудачно сыграл против СКА (0:2) и ЦСКА (3:5). В последних встречах подопечные Бориса Миронова победили «Динамо» Рига (3:1) и крупно влетели «Авангарду» (0:4).

Прогноз и ставка

Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Спартака» — 2.41.

В последних поединках красно-белые проигрывали топ-клубам двух конференций, в то время как на фоне равных команд «Спартак» выглядел уверенно .

Во встрече с «Нефтехимиком», потерпевшим четыре поражения в пяти недавних играх, московские гости должны зацепить очки. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» в матче за 1.89.