ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманБудущее Кумана в «Барселоне» предрешено Артем ДзюбаИз лидера в отказники. Почему Дзюба не приедет в сборную России? Леонид Федун и Руй ВиторияКазнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию?
  • 23:54
    • ПСЖ обыграл «Метц» благодаря дублю Хакими
  • 00:53
    • Хет-трик Асенсио и дубль Бензема позволили «Реалу» разгромить «Мальорку»
  • 00:06
    • «Челси» по пенальти одолел «Астон Виллу» в Кубке лиги
  • 23:48
    • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги
  • 23:40
    • «Милан» одержал победу над «Венецией»
  • 23:37
    • «Арсенал» разгромил «Уимблдон» в матче Кубка английской лиги
  • 23:06
    • «Шахтер» завоевал Суперкубок Украины
    Все новости спорта

    Как выступит «Спартак» вне родных стен?

    «Нефтехимик» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 24 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Локтионов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 24 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 24 Сентября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    Коллектив из Нижнекамска в турнирной таблице Восточной конференции закрепился на седьмой позиции с 8 очками в резерве, которые он отвоевал в восьми матчах.

    В дебюте нового сезона «Нефтехимик» выстрелил тремя домашними победами. Обыграли «волки» «Куньлунь» (5:1), «Йокерит» (4:2) и «Сибирь» (4:2).

    Но после крутого старта подопечные Олега Леонтьева потерпели три подряд поражения. Его команда проиграла «Салавату Юлаеву» (1:5), «Металлургу» Мг (0:4) и «Трактору» (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Еще пару баллов «Нефтехимик» отнес в свою копилку после встречи с «Витязем» (5:2). А в недавнем поединке нижнекамцы минимально уступили «Сочи» (0:1).

    «Спартак»

    Московские парни после девяти поединков имеют на 10 очков. С такими данными они занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

    Начало регулярки «Спартак» встретил воодушевленно, выдав три победы. В этих матчах красно-белые обыграли «Адмирал» (4:1), «Амур» (3:1) и «Витязь» (3:2 ОТ).

    Первое поражение столичная команда пережила в Уфе, где слилась «Салавату Юлаеву» с минимальной форой (1:2). В следующем матче москвичи раскатали «Барыс» (4:1).

    Вернувшись домой, «Спартак» неудачно сыграл против СКА (0:2) и ЦСКА (3:5). В последних встречах подопечные Бориса Миронова победили «Динамо» Рига (3:1) и крупно влетели «Авангарду» (0:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Спартака» — 2.41.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В последних поединках красно-белые проигрывали топ-клубам двух конференций, в то время как на фоне равных команд «Спартак» выглядел уверенно.

    Во встрече с «Нефтехимиком», потерпевшим четыре поражения в пяти недавних играх, московские гости должны зацепить очки. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» в матче за 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Зенит-Ижевск — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо Владимир — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сампдория — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Куньлунь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.43
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гранада — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Осасуна — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Андерлехт — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 24.09.2021. Прогнозы на хоккей. Как выступит «Спартак» вне родных стен?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры