В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Команда из Уфы после шести матчей имеет в своем резерве 12 очков. С этими показателями она находится на первой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

В новой регулярке мощный «Салават Юлаев» только выигрывает. На старте сезона уфимцы выдали три гостевых перформанса, разгромив «Барыс» (5:1), «Автомобилист» (4:2) и «Металлург» Мг (7:2).

В первой встрече у себя дома подопечные Томи Ламсы принимали «Спартак». В противостоянии с красно-белыми «юлаевцы» победили с минимальной форой (2:1).

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После небольшой результативной передышки в игре со «Спартаком» «Салават Юлаев» снова оформил крупные победы. Соперниками уфимцев были «Нефтехимик» (5:1) и «Куньлунь» (5:1).

«Динамо» Минск

Белорусский клуб после пяти сыгранных матчей находится на седьмой позиции в рейтинге Западной конференции. Завоевать «зубрам» удалось 6 баллов.

Начало сезона «Динамо» Минск хотело бы стереть с памяти, так как в поединке в Москве гости из Белоруссии крупно слились местным динамовцам (1:4).

После погрома на «ВТБ Арене» «Динамо» Минск стрельнуло парочкой побед. Подопечные Крэйга Вудкрофта прибили «Северсталь» (4:1) и «Локомотив» (4:3).

Еще одно поражение белорусы пережили дома в зарубе с «Автомобилистом» (1:2). А в своем последнем поединке «Динамо» Минск разнесло «Ак Барс» (5:2).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Динамо» Минск — 4.64.

В пяти играх из шести уфимцы забрасывали 4+ шайбы, при этом громили парни Томи Ламсы соперников разного уровня.