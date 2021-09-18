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    На сколько голов «юлаевцам» хватит сил в игре с минским «Динамо»?

    «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч КХЛ 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск
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    Сакари Маннинен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.57
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  • 4.80
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    Команда из Уфы после шести матчей имеет в своем резерве 12 очков. С этими показателями она находится на первой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

    В новой регулярке мощный «Салават Юлаев» только выигрывает. На старте сезона уфимцы выдали три гостевых перформанса, разгромив «Барыс» (5:1), «Автомобилист» (4:2) и «Металлург» Мг (7:2).

    В первой встрече у себя дома подопечные Томи Ламсы принимали «Спартак». В противостоянии с красно-белыми «юлаевцы» победили с минимальной форой (2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    После небольшой результативной передышки в игре со «Спартаком» «Салават Юлаев» снова оформил крупные победы. Соперниками уфимцев были «Нефтехимик» (5:1) и «Куньлунь» (5:1).

    «Динамо» Минск

    Белорусский клуб после пяти сыгранных матчей находится на седьмой позиции в рейтинге Западной конференции. Завоевать «зубрам» удалось 6 баллов.

    Начало сезона «Динамо» Минск хотело бы стереть с памяти, так как в поединке в Москве гости из Белоруссии крупно слились местным динамовцам (1:4).

    После погрома на «ВТБ Арене» «Динамо» Минск стрельнуло парочкой побед. Подопечные Крэйга Вудкрофта прибили «Северсталь» (4:1) и «Локомотив» (4:3).

    Еще одно поражение белорусы пережили дома в зарубе с «Автомобилистом» (1:2). А в своем последнем поединке «Динамо» Минск разнесло «Ак Барс» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Динамо» Минск — 4.64.

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    В пяти играх из шести уфимцы забрасывали 4+ шайбы, при этом громили парни Томи Ламсы соперников разного уровня.

    Минское «Динамо» любит в последнее время отлетать от «юлаевцев». В трех предыдущих очных поединках они пропустили 20 голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3.5 за 2.20.

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    «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на хоккей. На сколько голов «юлаевцам» хватит сил в игре с минским «Динамо»?
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