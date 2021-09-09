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    «Нефтехимик» расправится с «Сибирью» при своих болельщиках?

    «Нефтехимик» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 1.88) на хоккейный матч КХЛ 9 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Сибирь»
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    Владислав Шутов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    В новом сезоне хоккеисты из Нижнекамска успели провести два матча, после которых в их копилку прилетело 4 очка. На данный момент команда идет третьей на Востоке.

    Первым соперником «Нефтехимика» оказался «Куньлунь». В игре с представителями Китая нижнекамцы порадовали фанатов крупной победой — 5:1.

    Труднее «Нефтехимику» дался второй домашний матч, где парни Олега Леонтьева бились с «Йокеритом». Несмотря на все проблемы, возникшие по ходу встречи, «нефтяники» смогли прибить «шутов» — 4:2.

    Все прогнозы на КХЛ

    В прошлом сезоне «Нефтехимик» был далек от успешных результатов. В 60 играх регулярки он заработал всего 40 очков и финишировал 11-м в своей конференции.

    «Сибирь»

    Команда из Новосибирска поучаствовала в трех встречах новой КХЛ. Заработав 3 очка, она расположилась на пятом месте в зачете Восточной конференции.

    На старте сезона «Сибирь» отправилась в Челябинск, где могла отобрать баллы у «Трактора». Вот только преимущество, полученное в начале матча, гости слили и проиграли «танкистам» в овертайме — 2:3 ОТ.

    Спустя 2 дня подопечных Андрея Мартемьянова ждал выезд в Москву на игру с «Динамо». Во встрече на «ВТБ Арене» сибиряки пережили погром — 0:4.

    Первую же победу в сезоне «Сибирь» оформила 7 сентября. Это был поединок в Нижнем Новгороде, в котором гости легко справились с «Торпедо» — 3:0.

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Сибири» — 2.72.

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    В двух первых матчах «Нефтехимик» забивал соперникам разного уровня минимум 4 гола. Вполне вероятно, что такую же результативность нижнекамцы покажут и в третьей игре.

    «Сибирь» стартовала в регулярке с непредсказуемыми исходами встреч, при этом в паре игр она пропускала несколько шайб от клубов, которые по статусу считаются выше. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 1.88.

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    «Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 09.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» расправится с «Сибирью» при своих болельщиках?
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