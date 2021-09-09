В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

В новом сезоне хоккеисты из Нижнекамска успели провести два матча, после которых в их копилку прилетело 4 очка. На данный момент команда идет третьей на Востоке.

Первым соперником «Нефтехимика» оказался «Куньлунь». В игре с представителями Китая нижнекамцы порадовали фанатов крупной победой — 5:1.

Труднее «Нефтехимику» дался второй домашний матч, где парни Олега Леонтьева бились с «Йокеритом». Несмотря на все проблемы, возникшие по ходу встречи, «нефтяники» смогли прибить «шутов» — 4:2.

Все прогнозы на КХЛ

В прошлом сезоне «Нефтехимик» был далек от успешных результатов. В 60 играх регулярки он заработал всего 40 очков и финишировал 11-м в своей конференции.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска поучаствовала в трех встречах новой КХЛ. Заработав 3 очка, она расположилась на пятом месте в зачете Восточной конференции.

На старте сезона «Сибирь» отправилась в Челябинск, где могла отобрать баллы у «Трактора». Вот только преимущество, полученное в начале матча, гости слили и проиграли «танкистам» в овертайме — 2:3 ОТ.

Спустя 2 дня подопечных Андрея Мартемьянова ждал выезд в Москву на игру с «Динамо». Во встрече на «ВТБ Арене» сибиряки пережили погром — 0:4.

Первую же победу в сезоне «Сибирь» оформила 7 сентября. Это был поединок в Нижнем Новгороде, в котором гости легко справились с «Торпедо» — 3:0.

Прогноз и ставка

Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Сибири» — 2.72.

В двух первых матчах «Нефтехимик» забивал соперникам разного уровня минимум 4 гола . Вполне вероятно, что такую же результативность нижнекамцы покажут и в третьей игре.

«Сибирь» стартовала в регулярке с непредсказуемыми исходами встреч, при этом в паре игр она пропускала несколько шайб от клубов, которые по статусу считаются выше. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 1.88.