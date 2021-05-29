Сборная России сыграет с командой Швейцарии в рамках пятого тура группового этапа на чемпионате мира в Латвии. Матч пройдет 29 мая в Риге, начало — в 16:15 мск. Швейцария — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Швейцарцы проводят просто сумасшедшую неделю. Началась она с катастрофического матча против Швеции. Сборная, которую до этого только хвалили, внезапно «влетела» шведами со счетом 0:7.

Сложно сказать, что пошло не так. По броскам в створ Швейцария даже превзошла соперника, но с реализацией были проблемами. Совсем лишними были 14 штрафных минут, сильные команды за такое сразу наказывают.

Но разочарование длилось недолго. Уже через несколько дней Швейцария смяла Словакию — 8:0. Ту самую Словакию, которая перед этим обыграла сборную Россию. Такого непредсказуемого чемпионата мира не было очень давно.

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В самом начале турнира Швейцария обыграла сборные Чехии (5:2) и Дании (1:0).

Россия

Россия пока не впечатляет. Результаты более-менее, но по игре команда выглядит так себе, вау-эффекта точно нет.

Но все-таки важно, что после четырех туров россияне занимают в своей группе первое место. В отличие от Канады или Швеции, мимо плей-офф они вряд ли пролетят.

В предыдущем матче команда Валерия Брагина выиграла у Дании — 3:0. Счет слегка обманчив в данном случае. Это была сложнейшая игра, в которой российская сборная открыла счет лишь на последней минуте второго периода.

Главное впечатление пока заключается в том, что России не хватает остроты в атаке. Не в последнюю очередь из-за травм. До сих пор ясно, успеют ли восстановиться хотя бы к плей-офф Михаил Григоренко, Андрей Кузьменко и Константин Окулов.

Все надежды сейчас связаны с приездом в сборную Владимира Тарасенко. Правда, пока не совсем понятно, когда он сможет сыграть. То же самое касается Дмитрия Орлова и Сергея Бобровского, которые тоже согласились выступить на чемпионате мира.

Прогноз и ставка

На Швейцарию в этом матче можно поставить за 3.32, ничью в основное время букмекеры предлагают за 4.25, а победу России — за 1.92.

Это будет первая по-настоящему серьезная проверка для сборной России. И напрасно кто-то думает, что россияне повторят шведский фокус. Швейцарцы быстро исправили свои ошибки. Да и вообще, 0:7 от Швеции больше похожи на типичное недоразумение.

Ставка — победа сборной Швейцарии с форой (0) за 2.50.

Сборная России выглядит не очень убедительно, это раз. А второй неприятный момент — слабая игра команды в атаке. Такому нападению (чересчур примитивному) будет крайне сложно удивить швейцарскую оборону.