Сборная Дании сыграет против команды Беларуси в пятом туре группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 28 мая в Риге, начало — в 20:15 мск. Дания — Беларусь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Датчане на этом чемпионате мира демонстрируют, что они тоже научились играть в хоккей.

Это было заметно в том числе в матче с Россией. Несмотря на поражение, сборная Дании показала очень неплохой хоккей, россияне с трудом забросили первую шайбу только на последней минуте второго периода.

А у Швеции команда Хайнца Элерса и вовсе выиграла — 4:3. Теперь есть интрига даже в таких матчах.

Кроме того, датчане обыграли Великобританию. Решающую шайбу удалось забросить только в овертайме, но, позже, оказалось, что британцы не такие уж и простые, в среду они размазали сборную Беларуси.

Ну и одна пропущенная шайба от Швейцарии — это тоже в каком-то смысле успех для Дании.

Беларусь

Тем временем белорусы, как уже было сказано выше, проиграл Великобритании (1:4). Даже с учетом глобализации, которая добралась и до хоккея, это все равно почти катастрофа.

И именно это поражение, скорее всего, помешает Беларуси включиться в борьбу за место в плей-офф. Таких простых соперников больше не осталось.

Тем удивительнее, что свою единственную победу Беларусь одержала над Швецией (1:0). Героем тогда стал 35-летний вратарь Дэнни Тэйлор, отразивший все шведские броски.

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Относительно удачным получился и матч с Чехией, в котором белорусы пропустили решающую шайбу только в овертайме.

Прогноз и ставка

На Данию в этом матче можно поставить за 2.32, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.90, а победу Беларуси — за 2.69.

Это будет встреча команд, которые на этом ЧМ выиграли у Швеции. Ответа на вопрос, кто лучше, здесь просто нет. Но ставить лучше на дисциплинированных и организованных датчан.

Ставка — победа Дании за 2.32.

Также можно рассмотреть ставку на тотал заброшенных шайб меньше 4,5 за 1.87.